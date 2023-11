La concurrence au sein de l'entrejeu du Real Madrid a été très vive ces dernières saison.

C'est pourquoi Aurélien Tchouameni ne se contentera pas du banc de touche. L'international français a démarré la saison en trombe, mais a perdu en régularité avant de se blesser lors du Clasico contre Barcelone. Aujourd'hui, il risque de rester un mois et demi sur la touche pour se remettre d'une fracture du métatarse.

Pour le remplacer, Carlo Ancelotti a fait appel à Eduardo Camavinga, qui était utilisé plus en avant avec Tchouameni dans l'équipe. Camavinga s'est montré très à l'aise à ce poste, parcourant le milieu de terrain et repoussant les attaques adverses presque à volonté à ce qu'il semble.

"Il est clair qu'en tant que pivot, il est plus habitué à ce rôle. Lors des derniers matches sans Tchouameni, il s'est très bien comporté dans cette position", a déclaré Ancelotti à Diario AS.

Les pourcentages montrent que Tchouameni a un taux de réussite de 93 % contre 85 % pour Camavinga, qu'il fait 69 passes contre 53 toutes les 90 minutes et qu'il passe 5 % de plus du match dans la moitié de terrain adverse. Par ailleurs, Camavinga perd le ballon 14,3 fois par match, alors que Tchouameni est beaucoup plus fiable avec 7,1 fois par 90 minutes.

En revanche, Camavinga récupère un peu moins de trois ballons de plus que Tchouameni par match (7,1 contre 4,3) et tente 3,4 dribbles par match contre seulement 0,5. Cela témoigne de l'aspect plus dynamique de Camavinga, alors que Tchouameni est plus contrôlé.

Lorsque les deux joueurs seront en forme, ils pourraient jouer ensemble, mais Ancelotti devra décider si Camavinga continue ou si Tchouameni revient. Fede Valverde et Jude Bellingham semblent avoir leur place dans le losange pour l'instant, tandis que Toni Kroos continue de prouver qu'il est le meilleur milieu de terrain de l'équipe en termes de création de situations avantageuses.