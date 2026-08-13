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Enrique met en place un plan pour préparer Ferran Torres à ses débuts avec le Paris Saint-Germain

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La transaction est sur le point d'être conclue

Ferran Torres, l'attaquant du Barça, se rapproche d'un transfert au Paris Saint-Germain. Il pourrait passer sa visite médicale vendredi, ou samedi au plus tard, si les derniers détails de son transfert entre les deux clubs sont réglés.

Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont parvenus à un accord de principe portant sur une indemnité de transfert d'environ 50 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de bonus, tandis que le joueur n'a pas repris l'entraînement avec le Barça hier ni aujourd'hui, avec l'accord du club.

Selon le média français « Foot Mercato », Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, ne devrait pas précipiter les premiers pas de Torres avec la formation française.

Il ajoute que Ferran Torres revient d'un congé de plusieurs semaines après la Coupe du monde et devrait suivre un programme d'entraînement individuel, si bien qu'il ne devrait pas disputer le Trophée des champions face à Lens dimanche prochain.

Mais le Paris Saint-Germain vise ses premiers pas le dimanche 23 août contre Rennes au Parc des Princes, en Ligue 1, après avoir passé plus d'une semaine à l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers.

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Selon les informations, Luis Enrique a une idée claire de la façon d'utiliser Ferran Torres, l'entraîneur espagnol appréciant la diversité de ses qualités et sa capacité à évoluer au cœur de l'attaque ou sur les ailes, plutôt qu'au poste d'avant-centre classique et pur.

Son arrivée intervient après le départ du Portugais Gonçalo Ramos de Paris en direction de Milan et, si Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué apparaissent actuellement comme les options offensives principales, la rotation fréquente pratiquée par Luis Enrique offrira à Ferran suffisamment de temps de jeu.

Parmi les autres possibilités évoquées figure le repositionnement de Désiré Doué vers un poste plus proche du cœur de l'attaque, ce qui libérerait une place sur l'aile pour Torres.

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