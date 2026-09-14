Luis Enrique, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, s'est montré prudent concernant l'état physique d'Achraf Hakimi après le match face à Brest, dimanche dernier.

Le Marocain Achraf Hakimi, latéral du Paris Saint-Germain, a été victime d'une blessure musculaire qui l'a contraint à quitter le terrain quelques minutes avant la fin de la première période lors de la rencontre de son équipe face à Brest, dimanche dernier, en Ligue 1.

Hakimi est visiblement apparu touché par une blessure à l'adducteur droit, après s'être arrêté sur la ligne de touche pour examiner lui-même la zone concernée, avant de demander à sortir du terrain, dans ce qui constitue le premier revers potentiel du Paris Saint-Germain sur le plan des blessures depuis le début de la saison.

Cette sortie suscite sans nul doute une certaine inquiétude à Paris, à l'approche de la trêve internationale.

Interrogé sur la blessure de son joueur, l'entraîneur du Paris Saint-Germain n'a pas donné de détails supplémentaires.

Luis Enrique a déclaré, selon le site « Foot Mercato» : « Hakimi ? J'espère que la blessure n'est pas grave, c'est difficile à déterminer. Il passera un examen médical demain. »

Le club parisien devra donc attendre les résultats des examens médicaux pour déterminer avec précision la nature de la blessure et la durée d'absence potentielle du joueur marocain.

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