Comme le rapportent les journalistes transferts Gianluca Di Marzio et Fabrizio Romano, Woltemade a désormais donné son feu vert pour un prêt à la Juventus Turin et doit y passer sa visite médicale mardi.

Auparavant, le journaliste transferts Matteo Moretto avait déjà indiqué que l’international allemand s’était mis d’accord avec la Juventus Turin sur un prêt jusqu’à la fin de la saison. Il devrait désormais aussi y avoir un accord entre la Juve et Newcastle. Selon ces informations, la Vieille Dame paiera une indemnité de prêt de quatre à cinq millions d’euros, mais n’obtiendra aucune clause d’achat pour Woltemade. En clair : l’international allemand retournera chez les Magpies à l’issue de la saison, lui qui est encore sous contrat jusqu’en 2031.

Woltemade n’avait rejoint Newcastle que l’été dernier pour 75 millions d’euros en provenance de Stuttgart, mais après un départ tonitruant avec quatre buts lors de ses cinq premiers matches de championnat, il y a connu un trou d’air. Cela s’expliquait toutefois aussi par le fait que l’entraîneur de Newcastle de l’époque, Eddie Howe, avait fini par le faire jouer dans une position nettement plus reculée, quasiment comme un numéro 8. C’est en tout cas ce que Woltemade a toujours avancé lorsqu’il était interrogé par les médias sur sa disette offensive.

« On attend de moi un but ou une passe décisive à chaque match. Mais si je ne joue pas en attaque, il m’est nettement plus difficile d’accéder aux zones dangereuses », a souligné Woltemade en juin dans le stern avant de s’en prendre ensuite à ses détracteurs en Angleterre qui, selon lui, n’avaient pas compris qu’il était désormais utilisé à un autre poste par Howe : « Malgré cela, certains experts ont continué à me juger comme un attaquant. Alors on entendait : pourquoi Nick marque-t-il si peu ? Pourquoi ne délivre-t-il pas davantage de passes décisives ? Ce n’étaient pas les bonnes questions, et je ne les trouvais pas tout à fait justes. »

Woltemade perd sa place de titulaire à Newcastle United et en équipe d’Allemagne

Le joueur de 24 ans a ensuite perdu sa place de titulaire aussi bien à Newcastle qu’en équipe d’Allemagne. Lors de la Coupe du monde, il n’est entré en jeu qu’en seizièmes de finale contre le Paraguay, peu avant le début de la prolongation, puis lors de la séance de tirs au but qui a suivi, Woltemade a échoué, tout comme Kai Havertz avant lui et Jonathan Tah après lui. L’Allemagne a ainsi connu un nouveau grand fiasco en Coupe du monde et a été éliminée.

En raison de sa gestion de l’attaquant en difficulté, qui devait tirer un penalty aussi important sans le moindre rythme de compétition dans le tournoi, le sélectionneur Julian Nagelsmann a ensuite été vivement critiqué.

De son côté, Woltemade visait un nouveau départ chez les Magpies, d’autant que Howe a démissionné et a été remplacé par l’entraîneur allemand Matthias Jaissle. Celui-ci aurait même passé un coup de fil à l’ancien mentor de Woltemade, Sebastian Hoeneß à Stuttgart, afin de voir avec l’entraîneur du VfB comment utiliser au mieux Woltemade pour qu’il puisse retrouver son meilleur niveau.

Lors de la 1re journée de Premier League, lors du match nul 2-2 contre Liverpool, Woltemade est toutefois de nouveau resté 90 minutes sur le banc. Lors de la victoire 2-0 contre Tottenham le week-end dernier, Woltemade est entré en jeu à environ 20 minutes de la fin et a immédiatement offert le 2-0 à Yoane Wissa.

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Le BVB repart bredouille pour Woltemade et probablement aussi pour Jonathan David

Mais cette fois, il s’apprête à quitter Newcastle. À la Juventus, Woltemade doit remplacer Jonathan David, en partance pour l’Atlético de Madrid, lui qui, durant son passage chez la Vieille Dame, n’a pas affiché avec constance le rendement offensif qui l’avait auparavant rendu très convoité sur la scène internationale à Lille OSC. Selon le journaliste transferts Fabrizio Romano, le transfert de l’international canadien, auteur de 154 buts chez les professionnels au cours de sa carrière, chez les Rojiblancos est imminent.

David doit ainsi d’abord rejoindre l’Atlético sous la forme d’un prêt, avec une option d’achat de 25 millions d’euros l’été prochain. La Juve elle-même n’avait recruté David gratuitement que l’été dernier, après l’expiration de son contrat à Lille.

Pour le BVB, les deux transferts imminents impliquant la Juve constituent apparemment des revers tout à fait notables. Dimanche, Bild avait annoncé que Woltemade rejouait un rôle dans les réflexions des dirigeants de Dortmund en raison de la grave blessure au genou de Giannis Konstantelias. Le BVB aurait déjà demandé il y a plusieurs semaines à Newcastle si Woltemade était disponible, mais se serait heurté à un refus immédiat selon Sky .

Et David aussi serait récemment apparu sur les radars des dirigeants du BVB autour de Lars Ricken et Ole Book. Comme le rapporte Sky Italia, les Noir et Jaune se sont renseignés à Turin au sujet du Canadien. Mais aucun des deux joueurs offensifs ne rejoindra Dortmund cet été. À la place, une signature définitive de Marcel Regula, en provenance du club de première division polonaise Zaglebie Lubin, s’est brièvement dessinée, mais un accord serait désormais proche pour un prêt jusqu’à la fin de la saison d’Ethan Nwaneri, le joueur d’Arsenal.

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Remplaçant de Konstantelias : le BVB a « plusieurs pistes en cours »

Auparavant, l’entraîneur Niko Kovac avait déjà confirmé qu’après le choc Konstantelias, le BVB se remettait à explorer le marché des transferts et avait identifié plusieurs candidats à ce sujet. « Nous avons plusieurs pistes en cours et maintenant, il faut voir laquelle peut être menée au mieux », a déclaré Kovac en conférence de presse avant le match de Coupe d’Allemagne des Borussen mardi soir sur la pelouse du HEBC Hambourg, pensionnaire d’Oberliga.

Kovac a par ailleurs révélé que Book, tout comme Ricken, ne feraient pas le déplacement pour le match à Hambourg pour cette raison : « Ils vont travailler dur, parce qu’il reste sacrément peu de temps. Il faut que tout soit en place. »