Énorme surprise au BVB autour d’Emre Can

Le BVB s’est passé d’Emre Can (32 ans) sur la liste A de 25 joueurs pour la saison de Ligue des champions qui débute la semaine prochaine. Une décision assez surprenante, car le joueur défensif est certes actuellement absent en raison d’une rupture des ligaments croisés, mais il devrait retrouver la forme au cours de la première partie de saison.

Can avait subi sa grave blessure au genou début mars lors du match de Bundesliga contre le FC Bayern et est absent depuis. Il n’y a pas de date précise pour son retour. Le directeur sportif de Dortmund, Ole Book (40 ans), avait déclaré il y a quelques semaines au sujet de la situation de Can et du patron de la défense Nico Schlotterbeck (26 ans), lui aussi blessé : « Même pour des médecins très expérimentés et nos préparateurs à la rééducation, il est très difficile de se projeter dans l’avenir. Je vois les deux tous les jours, totalement motivés pendant leur rééducation. En tant que leaders, ils s’investissent aussi dans le collectif. »

Outre Can, les deux recrues Giannis Konstantelias (23 ans) et Justin Lerma (18 ans) manquent également dans le groupe de Ligue des champions. Alors que, pour Konstantelias, une non-sélection était à prévoir après sa rupture des ligaments croisés du week-end, Lerma est encore en phase d’adaptation, comme l’a récemment expliqué l’entraîneur principal Niko Kovac (54 ans) : « Il a encore besoin de temps et c’est tout à fait normal. Il y a des difficultés de langue. Quand on le regarde, il est encore un peu frêle, nous devons donc lui faire prendre un peu de poids, ou plutôt travailler sa condition physique. »

La porte de l’Europe n’est toutefois pas définitivement fermée pour les joueurs dans un premier temps non retenus. Les clubs qui se qualifient pour la phase à élimination directe peuvent inscrire jusqu’à trois joueurs supplémentaires en janvier.

Contre qui le BVB joue-t-il en Ligue des champions ?

Sur la liste dite B, pour les joueurs nés le 1er janvier 2005 ou après et qui sont au club depuis au moins deux ans après leur 15e anniversaire, Dortmund a nommé les talents Jan Luca Riedl (17 ans), Miguel Adje (18 ans), Luca Reggiani (18 ans), Samuele Inacio (18 ans) et Mathis Albert (17 ans).

Borussia entame sa nouvelle saison de C1 la semaine prochaine avec un match à domicile contre le représentant espagnol Villarreal CF. En outre, il y aura notamment le FC Arsenal et l’Inter Milan au cours de la phase de ligue.