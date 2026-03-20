Endrick retourne sa veste ! "Trop dur de jouer au Real Madrid"

Après des difficultés au Real Madrid, il brille depuis le début de l'année avec Lyon, club qu'il a rejoint en prêt durant le mercato hivernal.





Dans une interview accordée à WinWin (via Marca), Endrick est revenu sur son changement de situation entre le Real Madrid et Lyon. Il a également expliqué les raisons de son choix de rejoindre le géant lyonnais, éliminé jeudi de la Ligue Europa par le Celta Vigo.





« L'enchaînement des matchs est primordial. Jouer 90 minutes ou 60 minutes, ce n'est pas la même chose que 15 ou 30. Cela permet de prendre plus de risques et réduit la pression liée à la faute. Le directeur sportif et Paulo Fonseca m'ont beaucoup parlé avant que je ne prenne ma décision. Ils m'ont mis en confiance. Je savais que j'aurais plus d'opportunités, mais aussi de fortes exigences. »





Endrick : Le Real Madrid est le club le plus titré du monde





Endrick retournera au Real Madrid cet été, où il espère jouer un rôle plus important. Il est revenu sur ses 18 premiers mois au Bernabéu, tout en révélant qu'il n'avait pas encore parlé au nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa.





« Nous n'avons pas encore discuté. Je suis concentré sur Lyon. Je soutiendrai le Real Madrid en Ligue des Champions, mais pour l'instant, je suis pleinement investi ici. C'est le club le plus titré du monde. C'est difficile pour n'importe quel joueur du Real Madrid, jeune ou vieux. Ils sont toujours à la recherche de nouveaux talents et les supporters veulent les voir jouer au plus vite, mais ce n'est pas toujours possible. »





Endrick ravi de l'influence de Carlo Ancelotti





On a également interrogé Endrick sur Carlo Ancelotti, avec qui il a travaillé au Real Madrid et avec qui il collabore toujours maintenant que l'Italien est sélectionneur de l'équipe nationale brésilienne.





« J’ai beaucoup appris avec lui au Real Madrid. J’ai marqué des buts dans toutes les compétitions où nous avons joué ensemble. Maintenant, le travail est différent, sans le quotidien, mais je suis sûr que nous ferons de belles choses ensemble. »