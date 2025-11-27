Encore une mauvaise nouvelle au Barça

Cependant, un autre de leurs éléments importants s'est blessé.

Fermin Lopez souffre de sa deuxième blessure musculaire de la saison, après avoir manqué plusieurs semaines de compétition entre septembre et octobre. Selon MD, Fermin ressentait des douleurs suite au tacle d'Oihan Sancet samedi dernier, qui a entraîné sa blessure, mais il a tenté de jouer malgré la douleur à Stamford Bridge contre Chelsea. Il a désormais été contraint de s'arrêter pour récupérer.

Le club a annoncé que Fermin sera indisponible pendant environ deux mois en raison d'une blessure au mollet de la jambe droite. Cette blessure arrive au plus mal pour le FC Barcelone, qui cherche désespérément à mettre la pression sur le Real Madrid en Liga et a besoin de victoires en Ligue des Champions.

Au cours des deux prochaines semaines, le FC Barcelone recevra Alavés, puis l'Atlético de Madrid, avant de se déplacer à Séville pour affronter le Real Betis. Le match de Ligue des Champions à domicile contre l'Eintracht Francfort arrive probablement trop tôt pour Lopez, mais Barcelone espère pouvoir compter sur lui pour affronter Osasuna le 13 décembre et Villarreal le 21, lors des deux derniers matchs de l'année.

C'est une nouvelle occasion pour Dani Olmo de tenter de retrouver sa place de titulaire. L'ancien meneur de jeu de Leipzig a été régulièrement blessé tout au long de l'année 2025 et n'a pas encore trouvé son rythme cette saison. Face à la forme étincelante de Fermin, auteur de sept buts et quatre passes décisives en treize apparitions cette saison, Olmo a vu son temps de jeu réduit.