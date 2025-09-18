Encore un record pour Mo Salah

Avec Mo Salah continuant de battre record après record, ses exploits exceptionnels inspirent de nombreux parieurs. Utiliser les bonus disponibles en paris sportifs permet d'ajouter un surplus d'excitation lors des paris sur Salah, tout en améliorant les perspectives de gains grâce à ces encouragements financiers attractifs.

Liverpool, qui manque encore de succès avec plusieurs nouvelles recrues dans son effectif, a remporté une nouvelle victoire tardive lors d'une soirée palpitante à Anfield. Contre l'Atlético, les Reds ont explosé dès le coup de sifflet final, faisant taire les sceptiques grâce à un doublé fulgurant dès les six premières minutes.

Andy Robertson, de retour dans le onze de départ, a fait vibrer le public en transformant le coup franc prometteur de Salah au fond des filets dès les premières minutes. Et alors que les célébrations commençaient à frémir, Liverpool a frappé à nouveau. La superstar égyptienne a capté une passe intelligente de Ryan Gravenberch, s'est faufilée entre les défenseurs de l'Atlético et a conclu d'une frappe délicieuse, hors de portée de Jan Oblak.

Ce n'était pas qu'un but de plus à garder dans les annales. Avec ce but, et la passe décisive pour Robertson, Salah a inscrit son nom dans l'histoire de la Ligue des champions. Il est devenu le premier joueur de l'histoire à inscrire un but et une passe décisive dans les six premières minutes d'un match de Ligue des champions pour un club anglais.

Mais Salah ne s'est pas arrêté là. Son apparition contre l'Atlético a marqué sa 74e apparition dans la plus prestigieuse compétition européenne sous le maillot de Liverpool, le hissant au-dessus de la légende du club, Steven Gerrard, au palmarès. Seul Jamie Carragher, à 80 ans, lui barre désormais la route. Alors que l'aventure européenne des Reds s'étend jusqu'à la fin de la saison, ce n'est qu'une question de temps avant que Salah ne batte lui aussi ce record. Et puis il y a un autre cap impressionnant : son but contre l'Atlético était son 250e but en Angleterre, un total qui inclut son bref passage à Chelsea (deux buts) avant son règne à Anfield.

Le derby approche pour Liverpool

Alors que Liverpool savoure son triomphe en Ligue des champions, le temps de répit est compté. Le prochain derby de la Mersey est prévu, avec la venue d'Everton à Anfield samedi. Fort de ses exploits historiques, Salah aura à cœur de tourmenter les Toffees et d'accroître encore son palmarès.