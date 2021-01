Encore un blessé au Real Madrid !

Avant son entrée en lice en Coupe du roi, le Real Madrid déplore une nouvelle blessure.

Le lance sa campagne de Copa del Rey contre Alcoyano mercredi soir, mais il sera privé de Dani Carvajal, qui a manqué l'entraînement mardi matin.

L'arrière droit s'était remis des problèmes musculaires qui l'avaient contraint à se retirer contre le , s'entraînant même avec le groupe ces derniers jours, mais cela semble être un nouveau ppépin physique pour lui cette saison.

En octobre dernier, Carvajal s'est endommagé les ligaments du genou lors d'une séance d'entraînement, lui faisant rater huit matches, puis il a eu une légère blessure musculaire qui l'a vu rater les matchs contre Alaves et Séville, puis cette dernière blessure musculaire qui l'a vu manquer deux matchs.

Alvaro Odriozola n'est pas disponible pour Zinedine Zidane pour le moment, donc Lucas Vazquez remplacera à nouveau l'arrière droit ou Nacho Fernandez entrera sur le côté.

La séance d'entraînement de mardi a également permis à Zidane d'accueillir à nouveau Raphael Varane dans le groupe, tandis que Victor Chust et Antonio Blanco se sont entraînés à nouveau avec l'équipe première et pourraient jouer contre Alcoyano.

En conférence de presse ce mardi, Zinedine Zidane a justement été sondé des départs pour Odriozola et Miltao: "Tout peut arriver, regardez Jovic. J'aime beaucoup tous mes joueurs, ils sont ici et il y a beaucoup à faire et je veux compter sur eux tous. Si quelque chose arrive, nous verrons".

Ce match de Coupe est également une opportunité pour les joueurs qui jouent moins : "Nous nous entraînons très bien, il y a des joueurs qui jouent moins mais c'est une opportunité d'avoir un super match et de gagner à nouveau. C'est une équipe complète et à chaque match je dois en choisir onze joueurs et les joueurs sont prêts pour le moment où ils vont jouer".