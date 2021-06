Encore décevant, Harry Kane "doit se réveiller"

Encore passé à côté de son match face à l'Écosse vendredi soir, l'attaquant vedette de l'Angleterre inquiète.

L'Angleterre s'est réveillée avec la mine des mauvais jours, ce samedi. Hier soir, les Three Lions ont été tenus en échec par une équipe d'Écosse solidaire (0-0) , à Wembley. Après deux rencontres, les Anglais ont quatre points au compteur et n'ont inscrit qu'un petit but depuis le début de cet Euro 2020. Préoccupant.



Après le match, Gareth Southgate avait bien du mal à dissimuler sa frustration. "Je pense que c'était une soirée frustrante, nous savons que nous pouvons mieux jouer. Il faut reconnaître que l'Écosse a défendu vaillamment et a bien joué. Nous n'avons pas fait assez pour gagner le match, mais la chose dont nous devons nous soucier dans le football de tournoi après cela, c'est que nous devions nous assurer de ne pas le perdre (...) nous devons être meilleurs" , a déclaré le sélectionneur à ITV.

"Harry n'est pas lui-même, il a l'air touché et fatigué"

Muette, l'Angleterre n'a guère été inspirée offensivement. À l'image de son attaquant vedette et capitaine Harry Kane, encore apparu en grande difficulté. Pas au point physiquement, le buteur de Tottenham a été remplacé en fin de match, la tête basse. Outre-Manche, son niveau de jeu actuel inquiète particulièrement.

"Kane est un gros problème. Il semble avoir les jambes lourdes, il n'est pas prêt à accélérer, toujours sur les talons. Si l'Angleterre veut bien figurer dans cette compétition, ils vont avoir besoin que leur joueur star soit bon. Je suis heureux que Gareth l'ait remplacé, il n'était pas bon et Rashford a apporté un peu plus d'énergie, même si ce n'était pas suffisant" , a par exemple déploré Roy Keane sur ITV après le match. Même son de cloche du côté de Graeme Souness, inquiet.

"Harry n'est pas lui-même, il a l'air touché et fatigué. Il doit se réveiller !", a-t-il pesté. Considérés parmi les favoris de cet Euro 2021 et ayant la chance d'évoluer devant leurs supporters tout au long de la compétition, les Anglais peine à séduire et à déployer leur jeu habituellement si séduisant... Trop de pression ?