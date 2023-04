En visite à Santos, Neymar promet de revenir au club

Neymar était présent lors du dernier match de Santos, et la superstar du Paris Saint-Germain a envoyé un message à son ancien club : "Je reviendrai".

L'attaquant international brésilien se trouve actuellement en Amérique du Sud pour se remettre d'une nouvelle blessure prématurée. Le joueur de 31 ans a profité de l'occasion pour revenir à Vila Belmiro, l'endroit où tout a commencé pour lui lorsqu'il était un adolescent très doué.

Il n'a pas obtenu la victoire qu'il souhaitait, Santos ayant été tenu en échec 0-0 par l'Audax Italiano en phase de groupes de la Copa Sudamericana, et a déclaré aux journalistes à l'issue de la rencontre : "C'est agréable de revenir chez moi. Je me sens chez moi ici, je suis très heureux de revenir ici après 10 ans. Malheureusement, c'est un match nul, je voulais gagner. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l'affection des supporters. C'est le club qui m'a tout donné, qui m'a ouvert des portes, à moi et à ma famille, qui m'a révélé au monde.

En quittant le stade à l'issue de la rencontre, Neymar a donné l'espoir aux supporters de Santos qu'il les représenterait à l'avenir : "Un jour, je reviendrai. Je reviendrai bientôt".

Neymar, dont l'avenir en France est remis en question, est lié au PSG jusqu'en 2025 et continue d'être aligné avec des joueurs comme Lionel Messi et Kylian Mbappé lorsqu'il n'a pas de problème de forme physique.