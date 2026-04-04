Le match opposant Manchester City à Liverpool en quarts de finale de la FA Cup a été marqué par un incident exceptionnel mettant en scène le jeune Français Ryan Cherki, qui a suscité de nombreuses controverses malgré la large victoire des locaux.

Manchester City a remporté une victoire écrasante 4-0 contre Liverpool lors du match disputé samedi soir à l'Etihad Stadium, s'assurant ainsi une place en demi-finale de la compétition.

Ryan Cherki, âgé de 22 ans, a débuté la rencontre dans le onze de départ de son équipe, avant que le staff technique ne décide de le remplacer à la 71e minute par Tijani Reinders.

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Quelques minutes après son remplacement, Ryan Sharqi a échangé son maillot avec son compatriote Hugo Ekitike, joueur de Liverpool, qui avait lui aussi quitté le terrain à la 68e minute.

Mais la scène la plus étrange s'est produite plus tard, lorsque les caméras ont filmé Sharqi assis sur le banc des remplaçants, vêtu du maillot d'Ikitike, aux côtés du gardien de City Gianluigi Donnarumma, dans une image inhabituelle lors d'un match officiel.

Un membre du staff technique est rapidement intervenu pour lui demander d’ôter immédiatement ce maillot. Sharqi a réagi sans tarder : il a retiré le maillot et a fait mine de s’excuser, levant la main en signe d’excuses envers le staff technique et ses coéquipiers.

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