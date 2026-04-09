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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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En vidéo : posez votre question à Arbeloa… La star du Real Madrid esquive une question piège

Real Madrid vs Girona
Real Madrid
Girona
LaLiga
A. Arbeloa
R. Asencio
Espagne

La star du Real Madrid évite soigneusement de s’engager dans une polémique publique avec Arbeloa.

Le Real Madrid se prépare à recevoir Gérone, demain vendredi, pour le compte de la 31^e journée de Liga.

Les Merengues, désireux de renouer avec la victoire après leur revers 1-2 face à Majorque, visent un succès qui leur permettrait de rester dans la course au titre.

Deuxième de Liga avec 69 points, à sept longueurs du leader barcelonais, le club merengue entend bien recoller au classement.

Raúl Asensio, défenseur des Merengues, n’a pas pris part aux trois dernières rencontres de Liga et est resté sur le banc.

Selon le journal AS, des supporters merengues l’ont abordé à l’entrée du complexe de Valdebebas pour obtenir des autographes et des photos.

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Certains d’entre eux lui ont demandé les raisons de son absence des terrains ces derniers temps.

Avec humour, le jeune défenseur a répondu : « Il faut poser la question à Arbeloa », évitant ainsi toute polémique publique avec son entraîneur Álvaro Arbeloa.

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