En vidéo : Lewandowski signe son premier doublé en championnat américain

Le Polonais Robert Lewandowski a inscrit son premier doublé sur la pelouse du Chicago Fire, après avoir mené son équipe à la victoire face à Charlotte et brillé lors de sa première apparition devant les supporters de son club.

Selon le quotidien espagnol Marca, 32 183 spectateurs étaient présents au Soldier Field de Chicago pour assister à la première apparition de Lewandowski sur le terrain de son équipe, et l'ancien attaquant du Barça a répondu par un magnifique doublé qui a permis au Fire de renverser son retard.





L'Espagnol Pep Biel a ouvert le score pour Charlotte à la 18e minute, mais seulement 93 secondes se sont écoulées avant que Lewandowski n'égalise d'une frappe à ras de terre parfaite du pied droit, que le gardien n'a pas pu détourner au premier poteau.

Le Polonais a complété son doublé personnel en seconde période, profitant d'une passe décisive du Finlandais Robin Lod, avant de prendre le dessus sur le gardien d'une superbe frappe à l'intérieur de la surface de réparation.





Griezmann passeur mais Orlando s'incline

Orlando City, qui compte dans ses rangs le Français Antoine Griezmann, s'est incliné sur le score de 2-3 face à son hôte les New York Red Bulls, dans un match au cours duquel l'ancien attaquant de l'Atlético Madrid n'a pas réussi à marquer. Griezmann a délivré une passe décisive sur le deuxième but de son équipe, mais cela n'a pas suffi pour repartir avec le moindre point.

Philadelphie a connu un grand suspense, après que l'Union a renversé son retard en inscrivant deux buts dans les 20 dernières minutes face à Atlanta United, qui a joué à dix pendant plus d'une heure.

Milan Iloski a lancé la remontée à la 73e minute, puis Neil Pierre et Ezekiel Aladou ont marqué deux buts aux 96e et 97e minutes pour renverser le score.

Montréal a renversé son retard en marquant deux buts à domicile et a fait match nul 2-2 face au New England Revolution. L'Espagnol Carles Gil et Dor Turgeman avaient ouvert le score pour les visiteurs en première période, mais le défenseur colombien Bryan Vera et Prince Owusu ont égalisé pour l'équipe canadienne.

Le duel entre les leaders de la Conférence Ouest s'est soldé par un match nul 1-1 entre le Los Angeles FC et les Vancouver Whitecaps, où Heung-min Son a ouvert le score en faveur de la formation venue de Los Angeles, mais un penalty transformé par l'Allemand Thomas Müller a sauvé un point pour Vancouver à la 76e minute.