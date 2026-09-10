L'Inter Miami a arraché un point précieux sur le terrain de Chicago Fire, après avoir renversé son retard d'un but pour égaliser 1-1, dans une rencontre marquée par une affluence record de 63 094 spectateurs au Soldier Field, dans la nuit de ce jeudi.

Robert Lewandowski a attiré la lumière très tôt, en donnant l'avantage à Chicago Fire à la dixième minute grâce à un but acrobatique remarquable, avant que Casemiro n'égalise pour l'Inter Miami après la pause d'une tête sur un centre de Lionel Messi.

Lewandowski frappe tôt

Lewandowski a mis les locaux devant à la dixième minute, après avoir marqué d'une manière spectaculaire pour offrir à Chicago un début idéal face à l'Inter Miami.

Le but est intervenu dans une rencontre qui a réuni deux des plus grandes stars du football européen de ces dernières années, Lewandowski et Messi, dans l'une des plus célèbres enceintes de football des États-Unis.

Un centre de Messi qui le mène à un record

L'Inter Miami a réussi à revenir dans le match après le début de la seconde période, lorsque Casemiro s'est élevé sur un corner exécuté par Messi et l'a dévié de la tête au fond des filets, annonçant l'égalisation.

Cette passe décisive était la 13e de Messi en championnat cette saison, ce qui le place en tête du classement des passeurs de la compétition.

La star argentine compte à son actif 18 buts, devenant ainsi le premier joueur de l'histoire de la Major League Soccer à totaliser 30 contributions décisives ou plus au cours de 3 saisons différentes, selon le réseau américain ESPN .

Le gardien de Chicago prive Messi et ses coéquipiers de la victoire

L'Inter Miami a tenté d'arracher le but de la victoire dans les dernières minutes, mais le brio du gardien Chris Brady l'en a empêché, après qu'il eut détourné 6 tirs, dont un dangereux de Germán Berterame à la 16e minute, l'un de ses 3 arrêts décisifs durant la première période.

Guillermo Hoyos, l'entraîneur de l'Inter Miami, a déclaré après la rencontre : « Je ne pense pas qu'il y ait le moindre problème en attaque. Pour moi, leur gardien a été le meilleur joueur du match. »

Il a ajouté : « Le gardien fait partie du jeu, en fin de compte. Nous avons créé des occasions depuis différentes zones, mais il a bien tenu son rôle. Les joueurs ont livré un très bon match, excellent même, mais nous n'avons pas obtenu le résultat que nous méritions. »

Une affluence record

Le match a connu la présence de 63 094 supporters au Soldier Field, battant le précédent record d'affluence pour les matchs de Chicago Fire à domicile, qui avait été établi la saison dernière lors de la même confrontation.

La rencontre revêtait une importance supplémentaire dans la course à la tête du championnat, après que Nashville se fut incliné face à Toronto plus tôt dans la journée, mais le nul a maintenu l'Inter Miami à la deuxième place, à 9 points de retard sur le leader.

Chicago Fire, de son côté, a la possibilité de passer de la quatrième à la troisième place lorsqu'il affrontera le New England Revolution lors de la prochaine journée.

Messi en quête d'un exploit historique

L'Inter Miami traverse une période irrégulière depuis le début du mois d'août, après avoir signé une victoire et deux nuls pour 4 défaites.

Messi et ses coéquipiers espèrent poursuivre la lutte pour le titre, dans l'objectif de faire de l'Inter Miami la première équipe depuis le Los Angeles Galaxy en 2011 et 2012 à réussir à remporter le titre de la Major League Soccer lors de deux saisons consécutives.

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