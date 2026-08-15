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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En vidéo : le Bayern Munich célèbre la première apparition d'Al-Seibari

I. Saibari
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Le Lion de l'Atlas a rapidement présenté ses lettres de créance

Le Bayern Munich a célébré la première apparition de la star marocaine Ismael Saibari sous les couleurs de l'équipe, après son entrée en jeu comme remplaçant lors du match amical face à Leipzig (3-1), où il a rapidement laissé son empreinte sur la rencontre.

Le compte officiel du géant bavarois a publié ce samedi plusieurs messages de bienvenue à Saibari après sa première apparition, saluant la passe décisive qu'il a délivrée à Jamal Musiala à la 81e minute (le troisième but).

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Saibari est entré sur la pelouse comme remplaçant à la 71e minute, et il ne s'est pas écoulé 10 minutes avant qu'il ne délivre une passe décisive pour le troisième but de Musiala, avant que la star allemande ne quitte le terrain à la 86e minute après avoir été victime d'un malaise soudain.

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Saibari a rejoint le Bayern en provenance du PSV Eindhoven néerlandais cet été, et a signé un contrat avec le club bavarois jusqu'en 2031.

Il avait participé avec la sélection du Maroc à la Coupe du monde 2026, et inscrit 3 buts durant le tournoi, avant de manquer le match face à la France (2-0) en quart de finale en raison d'une blessure.

La première apparition de Saibari est intervenue quelques jours seulement après son retour aux entraînements collectifs, lui qui s'entraînait individuellement à la suite de la blessure dont il avait été victime pendant le Mondial.


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