Le Bayern Munich a entamé son parcours en Ligue des champions de la meilleure des manières, en écrasant les Norvégiens de Bodø/Glimt sur le score de 5-0, lors d'un match où le Français Michael Olise a brillé de façon remarquable.

Olise a inscrit deux buts durant la rencontre, dont l'un d'une manière absolument superbe, et a également délivré une passe décisive, confirmant une nouvelle fois son importance dans l'effectif de l'entraîneur Vincent Kompany.

À l'issue de la rencontre, Olise a accordé une interview au réseau DAZN, où il a été interrogé sur son magnifique but, mais le joueur français a conservé son calme habituel et sa réponse a été des plus laconiques.

Olise a lâché avec flegme : « Je ne sais pas. »

Le journaliste lui a de nouveau demandé « Comment est-ce arrivé ? », et le joueur a répondu : « J'ai frappé le ballon, et il a fini au fond des filets, ou il n'a pas fini... Je ne suis pas le seul joueur à marquer des buts, et je ne pense pas ça. »

La réponse du joueur français a provoqué une certaine frustration chez le journaliste qui l'interviewait, Olise s'étant contenté de réponses courtes et peu enthousiastes, malgré sa prestation remarquable, ses deux buts et sa passe décisive dans cette large victoire.

Avec cette performance, Olise a été l'une des figures majeures de la soirée européenne du Bayern, mais il a choisi de laisser ses statistiques sur le terrain parler pour lui plutôt que de s'étendre devant les caméras.

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