En vidéo : la Juventus officialise l’avenir de Spalletti

La Juventus a officialisé la prolongation du contrat de l’entraîneur Luciano Spalletti, qui poursuit donc son aventure à la tête de la « Vieille Dame ».

Nommé en octobre dernier pour succéder à l’entraîneur croate Igor Tudor et mener l’équipe jusqu’à la fin de la saison, le technicien italien a désormais l’assurance d’un banc stable.

Le club a confirmé ce vendredi que l’entraîneur a paraphé une prolongation le liant aux « Bianconeri » jusqu’au 30 juin 2028.

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Damian Comolli, directeur général du club, a déclaré : « Nous sommes ravis de prolonger le contrat de Luciano pour deux saisons supplémentaires. Depuis son arrivée à la Juventus, il a immédiatement eu un impact extrêmement positif sur les joueurs, le club et les supporters bianconeri. Dès le début, il était clair qu’il était l’homme idéal pour mener l’équipe vers davantage de développement et de croissance. »

Il a ajouté : « Son style de jeu ambitieux reflète les aspirations de nos supporters et du club, et ses valeurs incarnent notre identité. C’est pourquoi nous avons décidé de poursuivre notre collaboration avec lui à l’issue de son précédent contrat, car nous sommes convaincus que la stabilité et la continuité constituent deux piliers essentiels pour assurer notre succès futur. Bonne chance, Monsieur ! Pour toujours. »

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Selon la presse, le salaire de base de Spalletti s’élèverait à 5 millions d’euros par an, tandis que certaines sources évoquent un total pouvant atteindre 6 millions d’euros par an, primes et bonus compris.

Parallèlement, la Juventus vise une place qualificative pour la Ligue des champions 2026-2027 : elle pointe à la 5e place de Serie A avec 57 points, à une unité seulement de Como, 4e et dernier qualifié virtuel.

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