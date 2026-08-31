Le Raja Club Athletic a tranché sur l'identité du nouveau directeur technique de son équipe première de football, après que la direction a décidé de mettre fin à l'expérience de l'entraîneur tunisien Nasreddine Nabti, au terme de plusieurs jours de tensions et de désaccords qui ont marqué sa relation avec le directeur sportif portugais Rogério Matias.

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Nabti avait présenté sa démission de son poste avant de quitter le Maroc en direction de la Belgique, faute d'être parvenu à un terrain d'entente permettant son maintien à la tête du staff technique.

Selon une source fiable citée par le site marocain « Le 360 Sport », la direction du Raja a décidé, après avoir étudié un certain nombre de noms proposés, de choisir l'Espagnol Paco Jémez pour prendre en charge l'entraînement de l'équipe lors de la prochaine étape, en remplacement de Nasreddine Nabti.

Le nom de Jémez s'était imposé avec force dans les calculs du Raja au cours des dernières heures, aux côtés du Portugais Paulo Duarte, avant que la direction du club n'arrête son choix sur l'entraîneur espagnol, sur la base des propositions formulées par Rogério Matias lors de ses réunions avec les responsables du club.

Paco Jémez devrait être présenté officiellement comme nouvel entraîneur du Raja Club Athletic demain mardi, à l'académie du club.

Paco Jémez, âgé de 56 ans, possède une longue expérience dans le football espagnol, ayant déjà dirigé le Rayo Vallecano pendant cinq saisons, en plus d'expériences avec Las Palmas, Grenade, Cordoue et Ibiza.

Jémez a également connu des expériences en dehors de l'Espagne, notamment avec le Cruz Azul mexicain et le Tractor iranien, avant d'occuper en 2026 le poste d'adjoint de l'entraîneur Nuno Espírito Santo à West Ham en Angleterre.

La direction du Raja mise sur l'expérience de l'entraîneur espagnol pour remettre de l'ordre en interne au sein de l'équipe et la diriger lors de la prochaine étape, à un moment où le club court contre la montre pour clore le dossier de l'entraîneur et se préparer aux échéances à venir.

En choisissant Paco Jémez, la direction du Raja met un terme à la polémique qui a entouré l'avenir de Nasreddine Nabti, ouvrant ainsi une nouvelle page au niveau du staff technique, dans l'attente de l'annonce officielle de la nomination de l'entraîneur espagnol.

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