La Fédération mexicaine de football écope d'une lourde sanction financière à quelques années de coorganiser la Coupe du monde 2026 avec les États-Unis et le Canada.

Selon le site « Foot Mercato », le Secrétariat mexicain à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance a infligé une amende de 42,8 millions de pesos (environ 2,14 millions d’euros) à la Fédération mexicaine de football pour avoir enfreint les règles sur la protection des données personnelles dans le cadre du système d’identification des supporters.

Les autorités estiment que la FMF n’a pas suffisamment informé les supporters du caractère sensible de leurs données biométriques, photos comprises.

Selon l’enquête, la FMF n’a pas non plus recueilli le consentement écrit explicite requis pour le traitement de ces données sensibles.

La FMF s’est contentée d’ajouter une case à cocher sur son site, sans mécanisme de vérification fiable du consentement des utilisateurs. Selon les autorités, cette pratique viole la législation mexicaine sur la protection des données personnelles.

Sur le plan sportif, la sélection mexicaine a été éliminée dès les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battue de justesse (3-2) par son homologue anglaise.