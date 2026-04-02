En l'espace d'un mois... La star de Chelsea se propose deux fois au Real Madrid

Selon un article paru dans la presse espagnole, l'une des stars de Chelsea se serait proposée au Real Madrid à plusieurs reprises.

La radio espagnole « Radio Marca » a indiqué ce jeudi que le joueur international argentin Enzo Fernández s'était proposé au club madrilène à deux reprises.

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La première fois remonte au mois de février dernier, tandis que la seconde a eu lieu après l'élimination récente de Chelsea de la Ligue des champions, face au Paris Saint-Germain.

En revanche, le Real Madrid a besoin d’un meneur de jeu capable d’organiser le milieu de terrain. Fernandés a prouvé sa valeur et ses grandes qualités, et c’est un joueur qui possède une expérience internationale.

Cela intervient alors que la star de Chelsea a recommencé à flirter avec le Real Madrid, alimentant les spéculations sur son avenir avec les Blues. Il a récemment confirmé son envie de vivre dans la capitale espagnole, soulignant qu’elle « ressemble beaucoup à Buenos Aires ».

Fernandes a également fait l'éloge de Toni Kroos et Luka Modrić, deux anciennes stars du Real, ce que certains ont interprété comme un signe de son désir de rejoindre les rangs des Merengues.