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Abobakr El Mokadem

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En cinq mots seulement, David Beckham a adressé un message élégant à Harry Kane après la qualification pour les demi-finales

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Norvège vs Angleterre
Norvège
H. Kane
D. Beckham
J. Bellingham
Angleterre
Argentine
É.-U.
Norvège

Il a mené l'Angleterre à la victoire face à la Norvège

David Beckham a adressé un « message élégant » au capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, après la qualification des « Three Lions » pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Jude Bellingham a inscrit les deux buts de l’équipe de Thomas Tuchel face à la Norvège (2-1), le deuxième survenant en première prolongation alors que Beckham assistait au match.

Beckham assistait à la rencontre depuis les tribunes du Hard Rock Stadium de Miami, accompagné de ses fils Romeo et Cruz, ainsi que de son épouse Victoria et de sa fille Harper.

Selon le journal « The Sun », la famille a posé pour une photo de groupe et Beckham a été filmé en train de célébrer les buts.

Après la rencontre, il s’est connecté aux réseaux sociaux pour adresser un message de soutien à Kane, en vue de la demi-finale de mercredi face à l’Argentine.

Coupe du monde
Angleterre crest
Angleterre
ANG
Argentine crest
Argentine
ARG

Kane avait publié : « Continuons à y croire. En route pour les demi-finales », ce à quoi Beckham a répondu : « Super capitaine, continue à y croire ».

Plusieurs autres stars de l’équipe d’Angleterre ont aussi réagi : Bellingham a posté un emoji « GOAT » (meilleur de tous les temps), John Stones a ajouté un cœur et le mot « Skip » (capitaine), tandis que Jordan Henderson a opté pour un emoji flamme et un cœur, Marcus Rashford a dessiné un cœur et Alan Shearer a applaudi.

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