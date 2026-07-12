David Beckham a adressé un « message élégant » au capitaine de l’équipe d’Angleterre, Harry Kane, après la qualification des « Three Lions » pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Jude Bellingham a inscrit les deux buts de l’équipe de Thomas Tuchel face à la Norvège (2-1), le deuxième survenant en première prolongation alors que Beckham assistait au match.

Beckham assistait à la rencontre depuis les tribunes du Hard Rock Stadium de Miami, accompagné de ses fils Romeo et Cruz, ainsi que de son épouse Victoria et de sa fille Harper.

Selon le journal « The Sun », la famille a posé pour une photo de groupe et Beckham a été filmé en train de célébrer les buts.

Après la rencontre, il s’est connecté aux réseaux sociaux pour adresser un message de soutien à Kane, en vue de la demi-finale de mercredi face à l’Argentine.

Kane avait publié : « Continuons à y croire. En route pour les demi-finales », ce à quoi Beckham a répondu : « Super capitaine, continue à y croire ».

Plusieurs autres stars de l’équipe d’Angleterre ont aussi réagi : Bellingham a posté un emoji « GOAT » (meilleur de tous les temps), John Stones a ajouté un cœur et le mot « Skip » (capitaine), tandis que Jordan Henderson a opté pour un emoji flamme et un cœur, Marcus Rashford a dessiné un cœur et Alan Shearer a applaudi.