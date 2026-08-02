Chelsea a officialisé ce dimanche le recrutement de l'international argentin Valentin Barco, en provenance de Strasbourg, lors du mercato estival en cours.

Le journal « Marca » a affirmé que Chelsea s'est imposé comme le roi du marché des transferts actuel, et avec une large avance sur les autres clubs.

Aucun autre club n'a dépensé davantage. Alors que le club attend d'annoncer la signature de Pep Chavarría (Rayo Vallecano), le transfert de Valentin Barco vient porter le total des dépenses de l'équipe de Xabi Alonso en transferts à 388,95 millions d'euros, Tottenham arrivant en deuxième position avec 267 millions d'euros dépensés.

Chelsea a versé environ 40 millions d'euros à Strasbourg pour « El Colo ». Ce montant s'ajoute aux 138 millions d'euros payés pour Morgan Rogers (Aston Villa), aux 60,7 millions d'euros pour Maxence Lacroix (Crystal Palace), aux 57 millions d'euros pour Marco Palestra (Atalanta), aux 50 millions d'euros pour Geovany Quenda (Sporting Lisbonne), aux 25 millions d'euros pour Emmanuel Emega, aux 10 millions d'euros pour Diner (Corinthians), aux 5,85 millions d'euros pour Danny Welbeck (Brighton) et aux 2,4 millions d'euros pour Dastan Satpaev (Kaïrat).

L'international argentin de 22 ans a signé un contrat jusqu'en 2033. En Ligue 1, il est passé du poste d'arrière gauche et d'ailier gauche à celui de milieu de terrain polyvalent sous la direction de Liam Rosenior, ancien joueur de Chelsea.

Durant son passage au Stade de la Meinau, il a disputé 58 matches, inscrit trois buts, délivré 11 passes décisives et récolté 11 cartons jaunes, en raison de son style de jeu combatif.