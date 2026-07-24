Jürgen Klopp a franchi le dernier obstacle avant de prendre les rênes de la sélection allemande, son nomination ayant reçu l'aval officiel des instances compétentes au sein de la Fédération allemande de football.

Selon Sky Sport Allemagne, le conseil de l'assemblée générale de la Fédération allemande de football a approuvé à l'unanimité, lors d'une réunion numérique tenue jeudi, la nomination de Klopp comme nouvel entraîneur de la sélection.

Les responsables de la Fédération allemande ont également validé la nomination de Per Mertesacker au poste de directeur exécutif de la fédération, en remplacement d'Andreas Rettig, qui quittera ses fonctions à la fin de l'année en cours.

Le réseau a précisé que ces décisions représentent la dernière étape officielle, les nominations administratives et techniques majeures au sein de la Fédération allemande ne pouvant être entérinées qu'après l'accord des instances compétentes.

La Fédération allemande devrait présenter officiellement Jürgen Klopp lors d'une conférence de presse qui se tiendra plus tard dans la journée de vendredi, ce qui fera de lui le treizième entraîneur de l'histoire de la sélection allemande.

Le staff technique accompagnant Klopp a lui aussi reçu l'aval officiel, puisqu'il comprendra Peter Krawietz et Pep Lijnders, aux côtés de l'ancien joueur du Borussia Dortmund Sven Bender, qui occuperont les fonctions d'entraîneurs adjoints.

Klopp succédera à l'entraîneur Julian Nagelsmann, qui a achevé sa mission avec la sélection allemande après l'élimination précoce de la Coupe du monde 2026, avant d'annoncer sa démission de son poste à l'issue du parcours de la « Mannschaft » dans le tournoi.