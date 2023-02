Emiliano Martinez veut faire la paix avec les supporters français!

À l'occasion de la cérémonie des trophées FIFA The Best, Emiliano Martinez a tenu à enterrer la hache de guerre avec la France.

Lundi soir, à l'occasion de la cérémonie des trophées FIFA The Best qui se tenait à la salle Pleyel à Paris, Emiliano Martinez a reçu le prix de meilleur gardien de l'année 2022, succédant ainsi à Édouard Mendy. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l'Argentine et été élu meilleur gardien de la compétition, le portier d'Aston Villa ajoute donc un nouveau trophée prestigieux à son palmarès cette saison.

Dibu Martinez fait la paix avec la France

Mais ses formidables prestations au Qatar avaient quelque peu été entachées par son comportement, et notamment ses célébrations grotesques après la finale ainsi que ses moqueries répétées envers les Français et surtout Kylian Mbappé. Le gardien de 30 ans s'était en partie excusé auprès de l'international français, et souhaite désormais se faire pardonner par l'ensemble des supporters français. Le joueur des Villans a profité de la cérémonie pour clamer son amour pour la France au micro de TMC. "Sérieusement, c’était juste un match de football. Honnêtement, j’aime la France. Je suis venu ici plein de fois en vacances, j'adore les Français. (…) Franchement, ils ont fait l’impossible pour essayer de gagner la Coupe du monde, ils ont gagné la Ligue des nations la dernière fois. Ils ont atteint la finale et un grand futur les attend", a-t-il lancé.

Pas certain néanmoins que cette déclaration suffise au champion du monde 2022 pour se faire entièrement pardonné par les supporters des Bleus.