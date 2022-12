Eliminé avant la France, Laporte ne regrette rien

Le défenseur de Manchester City Aymeric Laporte admet que l'élimination de l'Espagne en Coupe du monde est un choc.

Après avoir été tenus en échec par le Maroc pendant 120 minutes cette semaine, les champions 2010 ont été renvoyés chez eux aux tirs au but en huitième de finale.

"Il est difficile d'exprimer ce que l'on ressent quand on quitte la compétition la plus importante de ce sport", a posté Laporte, qui a choisi de jouer pour l'Espagne plutôt que pour la France, sur les médias sociaux. "Bien que l'aventure se termine maintenant, je ne regrette rien, dans tous les sens du terme.

"Je tiens à remercier l'équipe et ses travailleurs pour nous avoir mis dans les meilleures conditions possibles et évidemment le groupe de joueurs et le personnel, quelque chose de très difficile dans ce sport est de se sentir 'un groupe uni' et cela a été réalisé".

"Maintenant, il est temps de recharger les batteries pour la deuxième partie de la saison. Merci beaucoup à toutes les personnes qui nous ont soutenus et aux milliers de messages positifs reçus après le dernier match. A bientôt."