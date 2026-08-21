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Elche - Barcelone, avant-match de Liga : statistiques clés, infos d’équipe, tactique et transferts

L. Yamal
Elche
FC Barcelone

Présentation complète du match entre Elche et Barcelone, alors que la saison 2026-2027 de Liga débute. Analyse des tactiques, des nouvelles des équipes, des transferts et plus encore.

crest
LaLiga - Journée 2
Estadio Martinez Valero

Elche contre Barcelone débutera le 23 août 2026 à 15 h 30 EST et 20 h 30 GMT.

Le champion Barcelone lance la défense de son titre contre Elche

Les espoirs de maintien des hôtes dépendent de leur bilan à domicile

Elche a terminé 15e la saison dernière avec 43 points, en faisant juste assez pour assurer son maintien avec un seul point d’avance, et l’équipe devrait sans doute souffrir cette saison. Son bilan au Martinez Valero pourrait être crucial, puisque le club a pris un impressionnant total de 35 points, soit 81 % de ses points, dans son stade, ce qui en a fait la sixième meilleure équipe à domicile de la saison 2025-26 de Liga. Los Franjiverdes ont lancé leur campagne par un match nul 1-1 arraché de haute lutte contre le Deportivo La Corogne après avoir concédé l’ouverture du score. Elche a marqué lors des deux confrontations avec Barcelone la saison dernière après ne pas avoir trouvé le chemin des filets lors de neuf des 11 précédentes, et l’équipe sera donc confiante dans sa capacité à bousculer un grand nom pour son premier match à domicile de la saison.

elche Getty Images

Le géant catalan est favori pour conserver son titre

Barcelone a remporté le titre la saison dernière avec 94 points, en inscrivant la remarquable total de 95 buts au cours d’une campagne dominée de bout en bout. Le club part clairement favori pour conserver sa couronne.

Qu’a fait le Barça sur le marché des transferts ?

Rodri, lauréat du Ballon d’or de la Coupe du monde avec l’Espagne, est la recrue phare, arrivé en provenance de Man City dans le cadre d’un transfert d’un montant initial de 60 millions d’euros. En attaque, Anthony Gordon (70 millions d’euros), Karim Adeyemi (22 millions d’euros) et Jesse Bisiwu (8,5 millions d’euros) sont tous arrivés pour remplacer les départs de Robert Lewandowski, Ferran Torres et Marcus Rashford.

rodriGetty Images

Nouvelles des équipes

Adam Boayar, Grady Diangana et Yago Santiago soignent tous de petites blessures chez les hôtes. Pendant ce temps, le métronome du milieu du Barça, Frenkie de Jong, reste indisponible en raison d’une blessure au genou. Roony Bardghji est également absent à long terme. La recrue vedette au milieu, Rodri, est très incertain après ses exploits en Coupe du monde.

Compositions probables

Elche (352) : Dituro ; Chust, Affengruber, Redondo ; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera ; Houary, Nino.

Barcelone (4231) : Garcia ; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde ; Bernal, Espart ; Yamal, Lopez, Gordon ; Raphinha.

kounde yamal barcelonagetty

Nouvelles des équipes et effectifs

Elche vs FC Barcelone Équipes probables

3-5-2
Elche crest
Elche
ELC
Formation
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
4-2-3-1
1M. Dituro23V. Chust22D. Affengruber5F. Redondo8M. Aguado16M. Neto11G. Valera2B. Sangare12G. Villar14F. Nino29A. Houary1J. Garcia24E. Garcia23Jules Koundé3A. Balde18G. Martin7F. Lopez25A. Gordon36X. Espart10L. Yamal22M. Bernal11Raphinha
FC Barcelone crest
FC Barcelone
BAR
3-5-2
Elche

Onze de départ

FC Barcelone

Entraineur

  • M. Anselmi
  • H. Flick

Elche aborde cette rencontre sans quatre joueurs. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio et Adam Boayar sont tous signalés comme blessés, ce qui laisse à Anselmi un groupe réduit parmi lequel choisir. Aucune suspension n’est enregistrée, et aucune composition probable n’a été confirmée avant le coup d’envoi.

Barcelone a également des soucis de blessures à gérer. Frenkie de Jong et Roony Bardghji sont tous les deux indisponibles, même si Flick n’a aucune suspension à déplorer. Le club n’a pas communiqué de onze de départ confirmé, et des mises à jour sont attendues à l’approche du match.

Forme

ELC

ELC - Forme

KAC
V2-1
JDT
N0-0
ALA
N2-2
COR
N2-2
COR
N1-1
But marqué (encaissé)
7/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
BAR

BAR - Forme

BIR
D2-2
NFO
V0-1
UDI
D1-0
BAS
V2-5
AHL
V2-1
But marqué (encaissé)
10/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Elche n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches, avec une victoire, quatre nuls et aucune défaite sur cette série. Son seul succès est intervenu contre les Kaizer Chiefs lors d’un match amical de pré-saison, et le club a fait match nul 1-1 contre le Deportivo de A Coruna lors de son ouverture de saison en Liga le 17 août. Sur ces cinq matches, Elche a marqué six buts et en a concédé six. Cette série comprend deux matches nuls consécutifs en amical contre Cordoba et Al-Ain.

Les cinq derniers matches de Barcelone ont produit deux victoires, un nul et deux défaites. Sa sortie la plus récente a été une victoire 2-1 en amical contre Al Ahly SC le 19 août, après un succès 2-5 contre Bâle le 16 août. Le club s’est incliné contre l’Udinese et a été tenu en échec par Birmingham City, mais a aussi battu Nottingham Forest 1-0. Sur ces cinq matches, Barcelone a inscrit dix buts et en a concédé neuf.

Bilan des confrontations directes

Face à face

ElcheNulFC Barcelone
0
0
5
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Elche badge
Elche
ELC
1
FDM
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
0
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
4
FDM
LaLiga
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
3
Elche badge
Elche
ELC
0
FDM
LaLiga
Elche badge
Elche
ELC
1
FC Barcelone badge
FC Barcelone
BAR
2
FDM
3Buts marqués15
Matchs au-delà des 2.5 buts5/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La rencontre la plus récente entre ces deux équipes s’est soldée par un 1-3 en faveur de Barcelone à l’Estadio Martinez Valero le 31 janvier 2026, dans le cadre d’un match de Liga. Lors du match retour plus tôt cette saison-là, Barcelone s’était imposé 3-1 à domicile le 2 novembre 2025. Sur les cinq dernières confrontations directes, Barcelone a remporté les cinq, avec treize buts marqués et deux encaissés.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
N
V
2
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
110030+33
V
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
110020+23
V
4
FC SévilleFC SévilleSEV
110021+13
V
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
N
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
N
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
N
8
ElcheElcheELC
10101101
N
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
N
D
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
FC BarceloneFC BarceloneBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Bétis SévilleBétis SévilleBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
FC ValenceFC ValenceVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
D
19
GetafeGetafeGET
100103-30
D
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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