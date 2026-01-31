Elche - Barça : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est une opportunité en or que le calendrier offre au FC Barcelone. Ce samedi soir, les Blaugranas se rendent à Elche avec la possibilité de prendre quatre points d'avance sur le Real Madrid, qui ne joue que le lendemain face au Rayo Vallecano. Après avoir validé leur billet pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions grâce à une victoire contre Copenhague, les hommes de Hansi Flick doivent maintenant confirmer leur suprématie domestique. Le technicien allemand a été clair en conférence de presse : "Arrivent les moments importants, il faut être connectés". L'objectif est de reproduire l'efficacité affichée contre Oviedo (3-0) et d'éviter les entames de match poussives qui ont parfois coûté cher cette saison.

Pronostic Elche - Barça : Le Barça va encore faire parler la poudre

Elche, un promu aux dents longues

Attention toutefois au piège : Elche n'est pas un promu ordinaire. L'équipe dirigée par Eder Sarabia, ancien adjoint de Quique Setién au Barça, est l'une des meilleures formations à domicile de la Liga, avec 20 points glanés sur ses terres (5e meilleur bilan local). Flick ne s'y trompe pas et a loué la philosophie de jeu de son adversaire : "Ils sont très courageux, ont un jeu attractif et créent beaucoup d'occasions". Bien que sur une série de quatre matchs sans victoire, les Franjiverdes ont prouvé leur valeur en accrochant le Real Madrid (2-2) dans ce même stade. Pour Barcelone, qui n'a plus perdu contre Elche depuis 1974, l'enjeu sera de briser cette résistance locale pour ne pas laisser de points en route.

Getty Images

Flick sort l'artillerie lourde

Conscient du danger, Hansi Flick ne compte pas faire tourner. La presse catalane annonçant un onze de départ proche de l'équipe type. Le grand retour de Frenkie de Jong, suspendu en C1, va permettre à Eric Garcia de redescendre en défense centrale aux côtés de Cubarsí, offrant plus de solidité. En attaque, le trio Lewandowski-Lamine Yamal-Raphinha devrait être reconduit, Ferran Torres restant une option en sortie de banc. João Cancelo, réintégré au groupe et "chouchouté" par Flick à l'entraînement, pourrait également avoir du temps de jeu pour apporter sa créativité sur les ailes.

La Masia au cœur des débats : déception et patience

En coulisses, l'actualité est marquée par le départ du jeune talent Pedro 'Dro' Fernández vers le PSG, une décision qui a visiblement touché Hansi Flick. "Je suis déçu... ici il avait un grand avenir, mais je dois respecter sa décision", a confié l'entraîneur allemand, qui aurait aimé conserver cette pépite. Flick a saisi cette occasion pour lancer un message fort aux autres jeunes de la Masia, citant en exemple Marc Casadó et Marc Bernal : "La patience est très importante... vous jouez avec les meilleurs joueurs du monde". Une manière de réaffirmer que le projet barcelonais repose sur ceux qui savent attendre leur heure, alors que le club continue de puiser dans son vivier pour maintenir son niveau de performance.

Horaire et lieu du match Elche - FC Barcelone

Le match entre Elche et le FC Barcelone se tient ce samedi à partir de 21h00, heure française, au stade Estadio Manuel Martínez Valero d'Elche.

Sur quelle chaine suivre le match Elche - FC Barcelone

La rencontre entre le FC Barcelone et le Real Oviedo sera à suivre ce samedi 31 janvier à partir de 21h00 sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports 1 (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe d'Elche

Elche aborde la réception du FC Barcelone avec plusieurs absences à gérer. Prêté par le club catalan, le jeune défenseur Hector Fort est forfait face à son club formateur en raison d’une blessure à l’épaule. Álvaro Núñez est également incertain, touché musculairement, tandis qu’Aleix Febas manquera à l’appel après avoir atteint le seuil de cartons jaunes lors de la dernière journée contre Levante.

Côté offensif, les nouvelles sont plus encourageantes. André Silva, revenu à la compétition en sortie de banc face à Levante après une période à l’infirmerie, est pressenti pour retrouver une place de titulaire. En attaque, Elche devrait encore faire confiance à Álvaro Rodríguez, ancien espoir du Real Madrid, pour mener le jeu dans le dernier tiers du terrain. Rafa Mir, encore trop juste physiquement, ne devrait pas débuter. Dans ce contexte, Elche devra miser sur son organisation collective et l’efficacité de ses rares options offensives pour tenter de résister à la pression barcelonaise.

Infos sur l'équipe du Barça

Le FC Barcelone se déplace à Elche avec un groupe quasiment au complet, malgré quelques absences notables. Gavi, Andreas Christensen et Pedri sont toujours indisponibles, tous trois à l’infirmerie, mais Hansi Flick peut en revanche compter sur le retour de Frenkie de Jong, suspendu en Ligue des champions contre Copenhague. Ferran Torres, de retour récemment à la compétition, postule également à une place dans le onze après avoir rejoué en sortie de banc.

Dans la gestion de son effectif, Flick pourrait réinstaller De Jong au cœur du jeu, ce qui pousserait Dani Olmo vers le banc, tandis que Ferran Torres est candidat à une titularisation sur le front de l’attaque. Le Barça, solide leader et performant à l’extérieur, se présentera au Martínez Valero avec l’objectif clair de sécuriser sa position en Liga avant d’enchaîner les prochaines échéances nationales.