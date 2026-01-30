Pronostic Elche vs Barcelone 31/01/2026 : le Barça va encore faire parler la poudre

Le Barça est dans une forme étincelante. Nous voyons bien le leader du championnat empocher trois points supplémentaires du côté d'Alicante.

Pronostic Elche vs Barcelone : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Elche vs Barcelone

Les deux équipes marquent à une cote de 1.60 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : la seconde à une cote de 2.00 sur Winamax

Buteur : Lamine Yamal à une cote de 2.40 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Elche 1-3 Barcelone

Pronostic des buteurs : Elche – Álvaro Rodríguez ; Barcelone – Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Marcus Rashford

Elche réalise une saison très sérieuse après son retour dans l'élite, pointant à la 11e place après 21 journées. Si les hommes d'Eder Sarabia restent sur quatre matchs sans victoire en championnat, ils ont fait preuve de caractère lors de toutes leurs récentes sorties. Les Franjiverdes sont d'ailleurs redoutables chez eux, avec une seule défaite à domicile depuis le début de la saison.

Mais face à eux se dresse un FC Barcelone en pleine démonstration. Les Blaugranas dominent la Liga et ont remporté 14 de leurs 15 derniers matchs officiels. En novembre, le Barça s'était déjà imposé 3-1 lors du match aller. Forts de leur succès en Ligue des champions cette semaine, les Catalans arrivent lancés pour faire la passe de trois.

Les effectifs probables pour Elche vs Barcelone

Composition attendue d'Elche : Pena, Pedrosa, Affengruber, Petrot, Valera, Aguado, Neto, Diangana, Rodriguez, Mir, Santiago.

Composition attendue de Barcelone : J. García, Koundé, Cubarsi, Martin, Balde, de Jong, E. García, Yamal, Olmo, Raphinha, Torres.

Elche va vendre chèrement sa peau

La période est rude pour Elche, qui n'a plus gagné depuis cinq rencontres officielles et doit composer avec des blessures ainsi que des rumeurs de transferts. Pourtant, les hommes de Sarabia ne lâchent rien.

Le renfort de Lucas Cepeda et le retour de blessure du meilleur buteur Rafa Mir sont d'excellentes nouvelles pour Elche, qui a trouvé le chemin des filets lors de ses 10 derniers matchs. À domicile, ils n'ont d'ailleurs échoué à marquer qu'une seule fois cette saison. Si le Barça part favori, sa défense n'est pas infaillible : les hommes de Hansi Flick ont encaissé au moins un but lors de quatre de leurs six dernières sorties. Un après-midi tranquille à l'Estadio Martínez Valero semble peu probable pour les Catalans.

Pronostic 1 Elche vs Barcelone : Les deux équipes marquent à une cote de 1.60 sur Winamax

Le Barça explose en seconde période

Tout porte à croire que le spectacle s'intensifiera après la pause à Alicante. Cette saison en Liga, Elche marque et encaisse presque deux fois plus de buts en seconde période (38 buts au total après le repos contre 20 en première mi-temps).

Le Barça, de son côté, est impitoyable lors des 45 dernières minutes : 32 buts inscrits pour seulement 6 encaissés en seconde période cette saison. Les Blaugranas sont particulièrement dangereux dans le dernier quart d'heure. Pour preuve, 10 de leurs 12 derniers buts, toutes compétitions confondues, ont été marqués après la pause. Elche pourrait résister un temps, mais le rouleau compresseur de Flick devrait finir par faire la différence.

Pronostic 2 Elche vs Barcelone : Mi-temps avec le plus de buts : la seconde à une cote de 2.00 sur Winamax

Lamine Yamal, la forme d'un futur Ballon d'Or

Hansi Flick dispose d'une armada offensive impressionnante avec cinq joueurs ayant déjà atteint la barre des dix buts cette saison. Mais personne n'est plus influent que Lamine Yamal. À seulement 18 ans, le prodige totalise déjà 12 buts et 13 passes décisives.

Buteur et passeur cette semaine face au FC Copenhague, il avait également trouvé la faille lors du dernier match de championnat contre le Real Oviedo. Depuis son retour de blessure, il affiche un bilan de 6 buts en 13 matchs. Nous misons sur lui pour percer la défense d'Elche, comme il l'avait si bien fait au match aller.

Pronostic 3 Elche vs Barcelone : Buteur : Lamine Yamal à une cote de 2.40 sur Winamax

