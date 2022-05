De la coupe d'Europe de haut niveau un mercredi soir ? Non, ce n'est pas la Ligue des champions, mais la sa petite soeur, la Ligue Europa. Et le spectacle a été au rendez-vous. En tribunes d'abord, avec des spectateurs vraiment impliqués, mais aussi sur le pré.

Dès la 12e minute, Kamada venait buter du bout du pied droit sur Allan McGregor pour la première occasion de la rencontre.

Quelques instants plus tard, Allan McGregor détournait sur sa gauche june inspiration dangereuse signée Knauff. De l'autre coté du terrain, John Lundstram cadrait sa tête suite à un centre de Barisic. Kevin Trapp réussissait une claquette près de sa transversale.

0-0 au repos, le premier acte de la 51e finale de la Ligue Europa a été engagé, néanmoins.

C'est un peu avant l'heure de jeu que le match se débloqait, Tuta perdant ses appuis et laissant Joe Aribo marquer du pied gauche. Mais Francfort recollait dix minutes plus tard sur un but signé Santos Borré coupant au premier poteau un centre signé Kostic.

Le match partait en prolongations. Le suspense continuait à Séville. Une prolongation sans buts. Et comme la saison passée, la 51e finale de la Ligue Europa se jouait lors de la séance des tirs au but. Et au terme de cette stressante loterie, c'est bien Francfort qui remporte la Ligue Europa et succède à Villarreal au palmarès de l'épreuve.