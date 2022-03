Moins de deux mois après la finale de la Coupe d'Afrique des nations remportée aux tirs au but par le Sénégal, l'Egypte voulait prendre sa revanche et accessoirement décrocher son billet pour le Qatar et le Mondial 2022.

Ce sont bien les Pharaons qui ont ouvert la marque en début de partie. Dès la 4e minute, Mostafa Mohamed, de la tête, remisait vers Mohamed Salah qui terminait du gauche. Saliou Ciss déviait dans ses propres cages pour le 1-0.

L'Egypte s'offrait une autre situation 20 minutes plus tard suite à une impulsion de Mo Salah. Sur un centre de ce dernier, côté droit, Mostafa Mohamed cadrait sa reprise de la tête, qui filait dans les bras d'Edouard Mendy.

Les Pharaons laissaient venir les Lions pour mieux les contrer. Une phsyionomie q''on allait d'ailleurs retrouver dans le second acte. Le sénégal tentait d'emblée de réagir suite à un corner. Famara Diedhiou coupaitde la tête le centre de Bouna Sarr, mais oubliait de cadrer.

Les Lions allaient devoir se réveiller dans une seconde sans rythme. Mais les Pharaons allaient garder leur avance jusqu'au bout et tiennent leur revanche, avec une option pour la qualificaton pour le prochain Mondial.