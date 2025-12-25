Égypte - Afrique du Sud : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est le premier grand sommet de cette CAN 2025. Ce vendredi après-midi (16h00) au Stade Adrar d'Agadir, l'Égypte et l'Afrique du Sud croisent le fer pour la première place du groupe B. Toutes deux victorieuses lors de leur entrée en lice, les deux nations arrivent pourtant avec des certitudes bien différentes. Les Pharaons, bousculés par le Zimbabwe, ont dû attendre un exploit d'Omar Marmoush et un but de Mohamed Salah dans le temps additionnel pour s'imposer. Une victoire à l'arraché qui a souligné leur dépendance aux exploits individuels de leurs stars, mais aussi leur force de caractère.

Pronostic Egypte - Afrique du Sud : Les Pharaons face à leur bête noire

Le collectif Bafana face aux stars des Pharaons

En face, l'Afrique du Sud a dégagé une impression de maîtrise collective beaucoup plus nette face à l'Angola. Portés par un Oswin Appollis inspiré et un Lyle Foster décisif en fin de match, les Bafana Bafana ont fait parler leur cohésion, fruit d'un groupe majoritairement issu du championnat local et des Mamelodi Sundowns. Hugo Broos, le "sorcier belge" qui avait déjà privé l'Égypte d'un titre en 2017 (avec le Cameroun), a prévenu : "Nous ne préparons pas un match contre un joueur, mais contre l'Égypte".Une manière de dire que son bloc ne se focalisera pas uniquement sur Salah, mais tentera d'imposer son jeu.

Getty Images

Salah, l'histoire en marche

Pour Mohamed Salah, ce match est une nouvelle occasion d'écrire sa légende. Devenu le premier Égyptien à marquer lors de cinq CAN différentes grâce à son but salvateur contre le Zimbabwe, l'attaquant de Liverpool porte les espoirs de tout un peuple. Mais il devra se méfier d'une défense sud-africaine qui l'avait muselé lors de leur dernière confrontation en 2019, causant l'élimination surprise de l'Égypte au Caire. Une revanche est dans l'air, et le duel à distance avec le jeune Lyle Foster, qui marche sur les traces de Phil Masinga en marquant à la CAN tout en jouant en Premier League, s'annonce palpitant.

Agadir au centre de l'attention

Dans la douceur d'Agadir, ce choc de styles entre la puissance individuelle égyptienne et l'intelligence collective sud-africaine déterminera probablement le futur vainqueur du groupe. Si un nul pourrait arranger les deux équipes dans l'optique de la qualification, l'orgueil et l'histoire (10 confrontations, un bilan très équilibré) pousseront les 22 acteurs à chercher la victoire de prestige. C'est un test grandeur nature pour jauger les réelles ambitions de deux sérieux prétendants au sacre final.

Infos sur l'équipe de l'Egypte

Malgré une prestation en demi-teinte lors du dernier match, Trézéguet devrait conserver sa place dans le onze de départ. L’ailier reste une valeur sûre pour le sélectionneur Hassan, notamment grâce à son influence durant les qualifications de la CAN.

L’homme fort des Pharaons reste toutefois Mohamed Salah. Le capitaine a su rebondir après une période compliquée en club, livrant une prestation décisive, juste après l’égalisation signée par Omar Marmoush. Son leadership et son efficacité offensive seront encore au cœur du projet égyptien.

En revanche, un doute subsiste en défense. Sorti sur blessure face au Zimbabwe, Mohamed Hamdi est incertain pour cette rencontre. En cas de forfait, Ahmed Fatouh tient la corde pour occuper le poste de latéral gauche.

Infos sur l'équipe de l'Afrique du Sud

L’Afrique du Sud aborde ce rendez-vous sans le moindre souci physique apparent après sa victoire convaincante face à l’Angola. Le sélectionneur Hugo Broos pourrait ainsi reconduire un onze inchangé, fidèle à la continuité qu’il privilégie depuis le début du tournoi.

Auteur d’un but et d’une passe décisive lors du dernier match, Lyle Foster arrive en confiance. Cette performance a mis fin à deux mois sans contribution décisive en club et en sélection, et l’attaquant tentera de confirmer son regain de forme.

Au milieu, Teboho Mokoena reste l’un des principaux dangers des Bafana Bafana. Sa capacité à frapper de loin en fait une arme redoutable, notamment sur la pelouse du stade Adrar, où il pourrait encore peser sur le scénario de la rencontre.

