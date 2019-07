Égypte-Afrique du Sud 0-1, les Bafana Bafana éliminent le pays organisateur !

L'Égypte défiait l'Afrique du Sud en 8es de finale de SA CAN et s'est fait éliminer par des Bafana Bafana méritants.

Dès l'entame et comme on pouvait s'y attendre au Caire, l'Egypte met une pression d'enfer avec, notamment,une frappe signée Salah du gauche contrée dans la surface et qui filera en corner. Au quart d'heure de jeu, les Bafana Bafana répliquent.

Les Pharaons mettent la pression d'emblée, mais...

Sur un ballon de Mkhize, Tau repique dans l'axe avant de tenter un extérieur pied gauche sur lequel El-Shenawy doit s'employer en deux temps. 7 minutes plus tard, El-Shenawy doit de nouveau s'employer sur un coup franc direct de Tau avec une belle claquette pour écarter le danger.

Mokotjo sollicite encore le portier égyptien alors que les Pharaons exploitent mal leurs opportunités, notamment en contre. La pause est atteinte avec un tableau de marque inaltéré. 0-0 au repos. Vers l'heure de jeu, Salah effectue un service sublime dans le dos de la défense pour Trezeguet qui tire sur Williams, illustrant bien les difficultés égyptiennes.

L' ne se pose pas en victime sacrificielle au Caire et pose de vrais problèmes aux locaux devant leur public. À 20 minutes du terme, El-Shenawy, semblait battu sur un coup de boule de Hlatswayo suite à un corner des Bafana Bafana, qui jouent clairement leur chance.

D'ailleurs, quelques instants plus tard, Mkhize alimente Lorch, lequelle sollicite un nouvel arrêt d'El-Shenawy. L'Afrique du Sud finira par être récompensé de son impeccable plan de jeu. Lorch, encore lui, profite d'un service de Mothiba au terme d'une action d'école pour enfin ouvrir la marque à 5 minutes du terme.

PLus rien ne sera marqué avant la fin, l'Égypte est éliminée de sa propre CAN, devant son public.