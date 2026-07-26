Selon un rapport de presse, l'intérêt d'Arsenal pour recruter Vinicius Junior, qui entame sa dernière année de contrat avec le Real Madrid, aura une incidence indirecte sur Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, qui constitue une cible pour le Barça.

En réalité, Arsenal, aux côtés du Paris Saint-Germain et du Barça, figure parmi les clubs ayant manifesté leur intérêt pour recruter l'attaquant international argentin âgé de 26 ans.

Lors de la dernière Coupe du monde, Julian Alvarez avait annoncé son intention de quitter l'Atlético Madrid « pour réaliser un rêve », et bien qu'il n'ait pas précisé la nature de ce « rêve », tous ceux qui l'ont entendu ont compris qu'il faisait référence à son avenir au Barça.

Plus d'un mois s'est écoulé depuis, mais la position de l'Atlético reste inchangée, refusant le souhait de son joueur, lequel avait ce jour-là évoqué une conversation antérieure avec son club, avec lequel il est lié par un contrat en vigueur jusqu'en 2030.

Jusqu'à présent, l'Atlético Madrid n'a envisagé que deux options : le paiement d'une clause libératoire d'une valeur de 500 millions d'euros, un montant exorbitant difficile à assumer pour n'importe quel club.

Reste à voir la seconde option, celle de vendre le joueur, et si les choses en arrivent là, l'Atlético préférerait voir Julian n'importe où ailleurs que dans l'une des deux équipes qui le concurrencent pour le titre du championnat espagnol.

Arsenal pourrait, bien qu'il ne s'agisse pas de la solution préférée de l'Atlético, constituer une porte de sortie de dernière minute, tandis qu'au Barça, qui n'a pas renoncé après avoir réitéré son offre de 100 millions d'euros, on espère toujours que l'avancée du mercato pourra ouvrir la voie à une négociation.

Selon le journal « Mundo Deportivo », Julian demeure une cible prioritaire pour le Barça, mais avec la sérénité que procure le recrutement d'Anthony Gordon et de Karim Adeyemi pour renforcer son attaque, même s'ils ne sont pas des attaquants au sens strict du terme.

Dans l'intervalle, Vinicius figure parmi les principaux candidats pour renforcer l'attaque du champion de Premier League et finaliste de la Ligue des champions.

Arsenal surveille de près la situation de l'international brésilien et cherchera à le recruter s'il ne prolonge pas son contrat avec le Real Madrid. L'intérêt pour le joueur en est encore à ses débuts, et aucune négociation n'a eu lieu entre les deux clubs jusqu'à présent.

L'apparition du nom de Vinicius sur le marché des transferts d'Arsenal représente un nouveau développement dans ce marché interconnecté.

La longue période de stagnation autour de la prolongation du contrat de Vinicius, que le Real Madrid a évoquée sans parvenir à un accord définitif, ainsi que l'offre colossale que le club espagnol proposerait au jeune ailier ivoirien Yan Diomandé (19 ans), expliquent l'intérêt d'Arsenal pour lui.

Selon le journal « The Athletic », un autre facteur entre en jeu : Diomandé et Vinicius partagent la même agence de joueurs.

Pour l'heure, aucune discussion n'a eu lieu entre les clubs, mais si la prolongation du contrat de Vinicius, dont on parle depuis longtemps et qui expire en 2027, ne se concrétise pas, il serait logique pour le Real Madrid de profiter de ce qu'il reste du mercato actuel pour vendre l'international brésilien âgé de 26 ans à un prix élevé, étant donné qu'en janvier, le joueur pourra déjà s'entendre avec le club de son choix concernant son avenir sans que son équipe actuelle ne perçoive d'indemnité de transfert.

Selon le réseau ESPN, le Real Madrid considère Arsenal comme la seule destination possible pour Vinicius s'il échoue à trouver un accord au sujet de la prolongation de son contrat.

Si l'intérêt d'Arsenal évolue et se transforme en une offre sérieuse pour le Real Madrid, cela réduira la probabilité que l'actuel finaliste de la Ligue des champions et champion de Premier League parte également à la poursuite de Julian Alvarez, ce qui fait les affaires du Barça.