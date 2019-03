EDF - Samuel Umtiti : "J'ai pris un risque à la Coupe du Monde"

Figurant parmi les hommes forts des Bleus cet été, le défenseur a reconnu avoir un peu forcé sur son genou pour être du voyage en Russie, ce dimanche.

Aligné en défense centrale vendredi soir lors de la large victoire de l'Equipe de France (1-4) en Moldavie, Samuel Umtiti peut toujours compter sur la confiance du sélectionneur Didier Deschamps, lui qui, quelques mois après son but inscrit de la tête face à la dans le dernier carré de la Coupe du Monde (0-1), vit une saison plus compliquée du côté du . Gêné par une importante blessure au genou, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais peine à retrouver une place de titulaire chez le Champion d' , notamment devancé par son compatriote Clément Lenglet, souvent aligné aux côtés de Gérard Piqué.

Toutefois, s'il concède rencontrer quelques difficultés, Samuel Umtiti pense surtout à retrouver le rythme le plus rapidement possible, lui qui s'est confié sur son état de forme ce dimanche matin, présent sur le plateau de l'émission Téléfoot, sur la chaîne de télévision TF1.

"J'ai un peu forcé sur mon genou et ça a compliqué les chose"

"Je me sens bien, j'essaye de retrouver le rythme après plusieurs mois d'inactivité. C'est un peu compliqué. Mais c'est avec les entraînements et les matches que je vais retrouver le rythme et de bonnes sensations. J'ai de bonnes sensations et je me sens de mieux en mieux au fur et à mesure des matches", a d'abord déclaré le principal intéressé, avant de se livrer à quelques aveux concernant la Coupe du Monde remportée en .

"J'ai pris un risque à la Coupe du Monde, je voulais absolument la jouer car elle se dispute tous les quatre ans et on ne la joue pas forcément plusieurs fois dans une carrière. C'était un rêve que j'ai réalisé donc j'ai un peu forcé sur mon genou et ça a compliqué les choses pour cette saison mais je ne regrette pas. Maintenant mon genou est prêt, prêt à enchainer. Mais le coach a ses choix à faire. Avoir cette confiance d'un coach, c'est super important pour la confiance et ça fait vraiment plaisir", a ensuite ajouté Samuel Umtiti, qui restera à jamais comme l'un des héros du football français grâce aux risques pris lors de cet historique été 2018.

Enfin, le joueur du Barça a évoqué le cas de son partenaire en sélection Antoine Griezmann, régulièrement annoncé proche des Catalans, lui qui a de grandes chances de quitter les Colchoneros lors du prochain mercato. "Je sais qu'Antoine est très heureux à Madrid, ça se passe bien pour lui. C'est une équipe qui joue pour lui. Après, dans une carrière il y a des choix qu'on droit prendre et qu'on peut regretter après. Mais, je sais qu'il se sent bien là bas. Mais il pourrait jouer dans n'importe quel club du monde au vue de ses qualités, que ce soit à Barcelone ou ailleurs. Le plus important c'est qu'il soit heureux et performant", a terminé Samuel Umtiti. Mesuré.