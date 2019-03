Rivaldo : "Griezmann aiderait le Barça, mais il devra s'adapter avec Messi"

La légende brésilienne a donné son avis sur le recrutement d'Antoine Griezmann à Barcelone et de Kylian Mbappé au Real Madrid.

Comme chaque été, le et le vont être sur le devant de la scène lors du marché des transferts. Le champion d' en titre a d'ores et déjà enregistré l'arrivée d'un grand espoir en la personne de Frenkie De Jong et est toujours attentif aux opportunités du marché. Les Merengue de leur côté vont se montrer offensifs après leur saison ratée et avec le retour de Zinedine Zidane sur le banc de touche.

Du côté du FC Barcelone, le nom d'Antoine Griezmann a notamment été mentionné après l'élimination précoce de l'Atletico Madrid en . Si cette information a été niée par l'entourage de l'international français, Rivaldo a tout de même donné son avis sur le possible recrutement d'Antoine Griezmann chez les Blaugrana. Dans un entretien accordé à Betfair, relayé par As, le Brésilien a validé le recrutement du Français à une condition.

"Le Real doit trouver le successeur de CR7"

"Je ne doute pas que Griezmann, comme c'est un crack, aiderait beaucoup le FC Barcelone s'il signait. Il est clair que pour cela, il faudrait que cela se fasse avec la personnalité et la qualité qu'il a montré à la et à l'Atletico Madrid. Dans ce cas, ce serait une excellente signature pour Barcelone. Si vous allez à Barcelone, il est essentiel de ne pas paniquer pour jouer dans un grand club. En outre, il devrait s’adapter à ses coéquipiers, à des attaquants comme Messi et Suarez. Dans ce cas, s’ils travaillent ensemble, ils pourraient réaliser de grands succès", a expliqué Rivaldo.

L'ancien attaquant du FC Barcelone observe également de près ce qu'il se passe chez l'ennemi Merengue avec le retour de Zinedine Zidane. Les noms de Kylian Mbappé et Neymar sont régulièrement cités pour le recrutement de l'été prochain. Le Brésilien estime que Cristiano Ronaldo n'a jamais été remplacé et doit l'être par un de ces deux joueurs : "Cela a fait la différence. Il a donné son visage dans les moments compliqués. Peu importe que le Real Madrid tente d'éviter de parler de CR7, il est évident que les récents succès des Merengue étaient en grande partie de sa responsabilité".

"Il leur a beaucoup manqué, alors ils doivent maintenant faire un gros effort pour signer un remplaçant. Le PSG ne laissera pas partir les deux joueurs cet été, ils n'ont pas besoin d'argent, mais peut-être que s'ils en laissent sortir, cela dépend de Zinedine Zidane et du Real Madrid. choisir lequel des deux pourrait mieux diriger la transition de l'équipe", a conclu Rivaldo.