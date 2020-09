EDF - Rio Mavuba sur Eduardo Camavinga : "Franchement, c'est du jamais vu"

L'ancien international français s'est dit impressionné par la précocité d'Eduardo Camavinga. Un phénomène qui semble avoir la tête sur les épaules.

Il est assurément l'attraction du rassemblement de l'Équipe de . Eduardo Camavinga, seulement âgé de 17 ans, pourrait faire ses grands débuts avec la sélection de Didier Deschamps, face à la ou la . Une éclosion ultra-rapide, qui force le respect. Ancien international français, Rio Mavuba est impressionné.

"Il ne faudra pas qu'on s'étonne s'il marque pour sa première sélection"

Si lui avait fait ses débuts chez les Bleus à l'âge de 20 ans, l'ancien joueur du LOSC reconnaît qu'Eduardo Camavinga est promis à un avenir doré. "Il ne faudra pas le griller ou lui tomber dessus quand il connaîtra des moments plus difficiles, ce qui arrivera sans doute. Mais franchement, c'est du jamais vu. Je ne le connais pas personnellement, mais il doit vivre un conte de fées", a ainsi déclaré celui qui compte 13 sélections en Équipe de France, dans les colonnes de L'Equipe.

"C'est un rêve éveillé mais, justement, on le sent très éveillé ce garçon. Il a l'air d'avoir conscience de ce qu'il lui arrive. Le fait de rester à Rennes et de découvrir la C1 avec son club formateur est le meilleur choix qu'il pouvait faire. À l'allure où il va, il ne faudra pas qu'on s'étonne s'il marque pour sa première sélection", a ensuite ajouté Rio Mavuba. Pour rappel, s'il apparaît face à la Suède ou la Croatie, le milieu de terrain de Rennes deviendra le plus jeune joueur à porter le maillot bleu depuis la Seconde Guerre mondiale.