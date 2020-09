Real Madrid, Modric met la pression à Hazard : "Tu dois être à 100%"

Le Belge a connu une première saison difficile au Santiago Bernabeu et on lui a dit qu'il devait montrer pourquoi le club l'avait acheté.

Luka Modric a déclaré à Eden Hazard qu'il devait être à 100% la saison prochaine après une première campagne perturbée par les blessures avec le . Après avoir rejoint l'équipe de Zinedine Zidane en provenance de en 2019, l'international belge a eu du mal à trouver sa place à Santiago Bernabeu avec des blessures et des problèmes de forme physique le limitant à seulement 22 apparitions toutes compétitions confondues avec un seul but à son actif.

La dernière saison d'Eden Hazard à Stamford Bridge a vu l'attaquant marquer 21 buts en 52 matchs alors qu'il gagnait le droit de voir son rêve de jouer au Real Madrid se réaliser grâce notamment à ce superbe exercice. Luka Modric sait de quoi Hazard est capable et a encouragé le Belge à se remettre complètement et faire une croix sur la saison dernière pour s'assurer qu'il pourrait être à la hauteur de son potentiel lors de la campagne 2020-2021 - avertissant que les choses pourraient devenir difficiles si les blessures continuent de le gêner.

"La situation de Bale n'est pas facile"

"Eden est un gars formidable et un joueur spécial, mais il jouait avec douleur et quand on est sur le terrain, les gens attendent toujours le meilleur. Ils ne se soucient pas si vous avez de petits problèmes", a déclaré Modric à l'AFP. "Je lui ai parlé et je lui ai dit: 'Eden, peut-être que tu n'as pas besoin de jouer maintenant et de récupérer parce que la saison prochaine, nous avons besoin de toi à ton meilleur niveau. C'est une saison où tu apprends à tout savoir ici, mais la saison prochaine, tu devras être à 100% cent parce que sinon, ça va être difficile".

"J'espère qu'il reviendra sans aucun problème et ensuite je suis sûr qu'il montrera son potentiel et pourquoi le club l'a acheté parce que nous aurons beaucoup besoin de lui", a ajouté le Croate. Un autre joueur qui a eu du mal la saison dernière au Real Madrid est Gareth Bale. Luka Modric a afiché son soutien à la star du . "Gareth est un grand, grand joueur, mais sa situation n'est pas facile. Il a toujours mon soutien mais il doit décider ce qui est le mieux pour lui et ce qu'il veut faire maintenant avec sa carrière", a déclaré Modric.

"Ce n'était pas une saison facile pour lui mais c'est ce qu'elle est. Peut-être qu'il doit maintenant revenir à son meilleur niveau... Nous verrons ce qui se passe avec lui", a conclu le milieu de terrain du Real Madrid. Actuellement en stage avec le Pays de Galles en vue des deux prochaines rencontres de la Ligue des Nations, Bale a récemment parlé de son avenir et a suggéré que le Real Madrid avait rendu difficile pour lui d'obtenir un transfert.