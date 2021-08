Sorti à la pause lors du choc entre Liverpool et Chelsea, N'Golo Kanté souffre de la cheville et pourrait donc manquer le rassemblement des Bleus.

C'est bientôt l'heure de la rentrée pour l'Équipe de France, avec la tenue de trois rencontres éliminatoires. Durant le mois de septembre, les Bleus se mesureront successivement à la Bosnie-Herzégovine (le 1er septembre), à l’Ukraine (le 4 septembre) et à la Finlande (le 7 septembre). Pour ces rendez-vous, le sélectionneur national Didier Deschamps n’a fait appel qu’à 23 éléments. Une liste qui comporte plusieurs nouveautés et aussi des absents de marque, à commencer par l'attaquant Olivier Giroud.

Si le buteur de l'AC Milan, Champion du Monde avec les Bleus en 2018, est absent, son ancien partenaire à Chelsea en la personne de N'Golo Kanté a pour sa part été logiquement convoqué. Sauf que l'infatigable milieu de terrain de poche pourrait malheureusement être contraint de déclarer forfait pour le rassemblement tricolore.

Une sortie à la pause qui inquiète...

En effet, N'Golo Kanté a cédé sa place à la pause, samedi après-midi, à Anfield. Touché à la cheville, le Français n'a pas été en mesure de terminer la rencontre au sommet entre Liverpool et Chelsea (1-1). Et selon les dires de son entraîneurs Thomas Tuchel après le match, les nouvelles ne sont pas vraiment rassurantes...

"Il est blessé, il a dû sortir. Il a raté le match d'Arsenal à cause d'une douleur à la cheville et d'un peu d'inflammation, rien de grave car il était de retour à l'entraînement et, comme vous avez pu le voir, il a commencé aujourd'hui", a d'abord commenté le technicien allemand, évoquant ensuite une douleur ravivée à la même cheville.



"En gagnant le ballon, l'adversaire est tombé sur sa cheville, l'a encore tordue. Il a tout de suite eu la même douleur qu'avant le match d'Arsenal quand il l'a raté. Il manquait de force pour accélérer et nous avons dû l'enlever", a regretté Thomas Tuchel. Autant dire que le contre la monte est lancé pour l'homme aux 50 sélections.