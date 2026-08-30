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Fulham v VfB Stuttgart - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Échec précoce : les difficultés d'Arbeloa s'accumulent en Premier League

Sunderland vs Fulham
Sunderland
Fulham
Premier League
A. Arbeloa
Angleterre
Espagne

Les difficultés de l'entraîneur espagnol Álvaro Arbeloa avec son nouveau club, Fulham, se sont accentuées avec une deuxième défaite consécutive en Premier League anglaise.

Fulham a débuté son parcours en Premier League par une défaite 3-2 face à Chelsea, avant de s'incliner 1-0 devant Sunderland ce samedi, lors de la deuxième journée.

Le journal AS a indiqué qu'Arbeloa devra attendre encore avant de connaître le goût de la victoire en Premier League avec Fulham. 

Fulham a livré un match très équilibré face à Sunderland, au cours duquel les occasions ont été rares.

Isidor a inscrit l'unique but de la rencontre un quart d'heure avant le coup de sifflet final, laissant Fulham sans temps suffisant pour réagir.

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Sunderland a été la formation la plus à l'aise durant la première mi-temps, avec la possession du ballon, sans toutefois exercer de réelle pression sur Fulham. 

En réalité, la meilleure occasion a été à mettre au crédit de l'équipe visiteuse, avant la demi-heure de jeu : Iwobi a adressé le ballon à King, derrière la défense de Sunderland, et ce dernier a tenté de lober Roefs après la sortie du gardien à sa rencontre, mais sa frappe est passée au-dessus de la transversale.

La situation est restée la même en début de seconde période, bien que Sunderland ait joué à un rythme plus élevé qu'en première mi-temps.

Arbeloa a procédé à plusieurs changements depuis le banc, mais Fulham n'a pas trouvé le chemin des filets durant les 90 minutes.

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