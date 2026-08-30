Les difficultés de l'entraîneur espagnol Álvaro Arbeloa avec son nouveau club, Fulham, se sont accentuées avec une deuxième défaite consécutive en Premier League anglaise.

Fulham a débuté son parcours en Premier League par une défaite 3-2 face à Chelsea, avant de s'incliner 1-0 devant Sunderland ce samedi, lors de la deuxième journée.

Le journal AS a indiqué qu'Arbeloa devra attendre encore avant de connaître le goût de la victoire en Premier League avec Fulham.

Fulham a livré un match très équilibré face à Sunderland, au cours duquel les occasions ont été rares.

Isidor a inscrit l'unique but de la rencontre un quart d'heure avant le coup de sifflet final, laissant Fulham sans temps suffisant pour réagir.

Sunderland a été la formation la plus à l'aise durant la première mi-temps, avec la possession du ballon, sans toutefois exercer de réelle pression sur Fulham.

En réalité, la meilleure occasion a été à mettre au crédit de l'équipe visiteuse, avant la demi-heure de jeu : Iwobi a adressé le ballon à King, derrière la défense de Sunderland, et ce dernier a tenté de lober Roefs après la sortie du gardien à sa rencontre, mais sa frappe est passée au-dessus de la transversale.

La situation est restée la même en début de seconde période, bien que Sunderland ait joué à un rythme plus élevé qu'en première mi-temps.

Arbeloa a procédé à plusieurs changements depuis le banc, mais Fulham n'a pas trouvé le chemin des filets durant les 90 minutes.

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