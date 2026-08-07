Échec médical : Leipzig renvoie Aslani à Hoffenheim

Le transfert de Fisnik Asllani vers Leipzig a été bouleversé, Hoffenheim ayant décidé de conserver son attaquant après l'apparition de préoccupations médicales qui ont empêché la conclusion de l'accord entre les deux clubs.

Hoffenheim a annoncé, dans un communiqué officiel publié sur ses comptes sur le réseau « X », l'échec de ses négociations avec Leipzig concernant le transfert de l'attaquant âgé de 23 ans, précisant que l'opération n'a pas abouti « en raison de préoccupations médicales soulevées par Leipzig », sans dévoiler davantage de détails.

Andreas Schicker, le directeur sportif de Hoffenheim, a réagi à l'échec de l'opération, selon le site de la Bundesliga, en déclarant : « Fisnik a réalisé des progrès notables avec nous, et l'annulation de ce transfert n'est pas une mauvaise nouvelle sur le plan sportif. »

Il a ajouté : « Nous avons pleinement confiance en sa capacité à livrer des performances remarquables au plus haut niveau, tant physiquement que techniquement. Nous soutenons entièrement notre joueur. Il a joué un rôle central dans notre succès la saison dernière, il a terminé la préparation à son niveau habituel et il rejoindra les entraînements la semaine prochaine. »

Asllani avait inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 33 matches de Bundesliga durant la saison 2025/2026, contribuant ainsi à la qualification de Hoffenheim pour la Ligue Europa, après avoir marqué 18 buts la saison précédente sous le maillot d'Elversberg en deuxième division, où il avait été proche de mener le club à la montée pour la première fois de son histoire.