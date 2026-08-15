Eberl : la star du Bayern Munich incapable de marcher

L'international autrichien Konrad Laimer a été victime d'une blessure précoce, lors du match amical entre le Bayern Munich et Leipzig, ce samedi, et a été contraint de quitter le terrain après avoir semblé incapable de poursuivre normalement.

À ce sujet, Max Eberl, membre du conseil d'administration du Bayern chargé des affaires sportives, a déclaré, selon le journal allemand « Bild » : « Koni (Laimer) a reçu un coup relativement tôt, et sa cheville a rapidement enflé. C'est pourquoi il est sorti par mesure de précaution. »

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Eberl a ajouté : « C'était tellement évident qu'il n'était plus capable de marcher et qu'il avait besoin qu'on l'aide. Vous l'avez vu, il ne se déplaçait pas normalement. »

Concernant la durée d'absence du joueur autrichien, le directeur sportif du club bavarois a affirmé : « Je ne peux vraiment pas dire aujourd'hui combien de temps cela prendra. »

Cette inquiétude au sujet de Laimer survient alors que le Bayern se prépare au coup d'envoi de la nouvelle saison, où il entamera son parcours officiel par un match face au Borussia Dortmund en Supercoupe d'Allemagne, le 22 août prochain.

Le club bavarois s'est imposé lors du match d'aujourd'hui face à Leipzig (3-1), avec des buts signés Luis Díaz, Nathanael Brown et Jamal Musiala, tandis que la star marocaine Ismaël Saibari a délivré la passe décisive sur le troisième but, pour sa première apparition avec le champion record de Bundesliga.



