Vous avez plus de 18 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

Goal.com
En direct€50
FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

Eberl : la star du Bayern Munich incapable de marcher

K. Laimer
Borussia Dortmund vs Bayern Munich
Borussia Dortmund
Bayern Munich
Super Coupe
Bayern Munich vs RB Leipzig
RB Leipzig
Jeux d'amitié des clubs
Autriche
Allemagne

Une blessure précoce qui suscite l'inquiétude avant le début de la saison

L'international autrichien Konrad Laimer a été victime d'une blessure précoce, lors du match amical entre le Bayern Munich et Leipzig, ce samedi, et a été contraint de quitter le terrain après avoir semblé incapable de poursuivre normalement.

À ce sujet, Max Eberl, membre du conseil d'administration du Bayern chargé des affaires sportives, a déclaré, selon le journal allemand « Bild » : « Koni (Laimer) a reçu un coup relativement tôt, et sa cheville a rapidement enflé. C'est pourquoi il est sorti par mesure de précaution. »

À lire aussi

Un latéral avec une âme d'ailier : le Real Madrid recrute la pépite du Rayo Vallecano

Le Barça engrange des dizaines de millions sur le mercato et les réserve pour trois objectifs

Eberl a ajouté : « C'était tellement évident qu'il n'était plus capable de marcher et qu'il avait besoin qu'on l'aide. Vous l'avez vu, il ne se déplaçait pas normalement. »

Super Coupe
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB

Concernant la durée d'absence du joueur autrichien, le directeur sportif du club bavarois a affirmé : « Je ne peux vraiment pas dire aujourd'hui combien de temps cela prendra. »

Cette inquiétude au sujet de Laimer survient alors que le Bayern se prépare au coup d'envoi de la nouvelle saison, où il entamera son parcours officiel par un match face au Borussia Dortmund en Supercoupe d'Allemagne, le 22 août prochain.

Le club bavarois s'est imposé lors du match d'aujourd'hui face à Leipzig (3-1), avec des buts signés Luis Díaz, Nathanael Brown et Jamal Musiala, tandis que la star marocaine Ismaël Saibari a délivré la passe décisive sur le troisième but, pour sa première apparition avec le champion record de Bundesliga.


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google