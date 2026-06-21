Dumfries : « Je ne répondrai pas aux questions du Real Madrid »

Le latéral droit néerlandais Denzel Dumfries, qui évolue avec la sélection des Pays-Bas et à l’Inter Milan, a refusé de commenter son avenir ou un éventuel transfert au Real Madrid, assurant qu’il se concentrait exclusivement sur la Coupe du monde 2026.

Selon plusieurs sources, le Real Madrid aurait activé la clause libératoire de son contrat avec l’Inter Milan et l’officialisation interviendrait après la Coupe du monde.

Selon le quotidien espagnol Marca, Dumfries s’est illustré lors de la large victoire des Pays-Bas face à la Suède : aligné tant en phase offensive qu’en phase défensive, il a offert deux passes décisives sous les yeux des émissaires madrilènes.

Interrogé sur son impact potentiel sur le style de jeu de l’équipe et sa performance pendant la rencontre, le joueur a souligné l’importance du travail d’équipe et du plan tactique, déclarant : « Nous avons su trouver les espaces, et je pense que tous les buts étaient magnifiques. Oui, c’est le résultat de notre stratégie. »

Il a également expliqué que les Oranje avaient légèrement reculé après la pause pour conserver leur avantage : « Nous avons un peu plus fermé les espaces, car le score était en notre faveur. »

Interrogé sur le Real Madrid, il a coupé court aux spéculations : « Je ne répondrai pas à la question concernant Madrid », mettant fin, au moins pour l’instant, aux spéculations sur son avenir.

Le quotidien ibérique conclut en soulignant que le Néerlandais préfère se concentrer pleinement sur son parcours avec les Pays-Bas dans la compétition mondiale.