Dumfries bat Taylor et Noslin et offre à l'Inter sa dixième Coppa Italia

Mercredi soir, l'Inter a conquéri la Coppa Italia. En finale, le groupe de Christian Chivu a dominé la Lazio 2-0. Il s'agit du dixième sacre de l'histoire du club en Coupe d'Italie.

Denzel Dumfries était titulaire chez les Nerazzurri, tandis que Stefan de Vrij est resté sur le banc. Côté Lazio, deux Néerlandais ont démarré la rencontre : Kenneth Taylor et Tijjani Noslin.

Les Nerazzurri ont ouvert le score dès les premières minutes : un centre précis de Federico Dimarco a été dévié dans ses propres filets par Adam Marusic (0-1).

Dix minutes plus tard, l’Inter a doublé la mise : Denzel Dumfries a intercepté le ballon dans le camp adverse et servi Lautaro Martínez, qui a poussé le cuir au fond des filets.

Juste avant la mi-temps, Lazio s’est créé une occasion en or : après une longue séquence offensive, le ballon est arrivé dans les pieds d’Isak Jensen aux six mètres, mais sa frappe a frôlé le poteau.

En seconde période, la Lazio a tenté de réduire le score sans véritablement inquiéter la défense milanaise. Dans le camp adverse, Luis Henrique a failli marquer sur un centre à ras de terre de Dimarco.

À la 75^e minute, la Lazio s’est créé une occasion en or : le remplaçant Boulaye Dia s’est échappé et s’est présenté seul face au gardien de l’Inter, mais il a tiré droit sur lui.