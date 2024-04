Dugarry cash sur le but refusé à l'OM face au PSG

Après les polémiques autour de l'arbitrage d'OM-PSG, dimanche soir, Christophe Dugarry a lancé le débat sur l'arbitre dans "Rothen s'enflamme"

La réalisation signée Jordan Veretout refusée pour la position de Luis Henrique devant Gianluigi Donnarumma, L'expulsion de Lucas Beraldo suite à une faute sur Pierre-Emerick Aubameyang... "Duga" est largement revenu sur les deux décisions importantes du Classique entre l'OM et le PSG.

"Je me suis toujours posé la question quand il y a des erreurs d'arbitrage: qu'est-ce qu'il se passe dans leur tête?", a-t-il expliqué lundi dans Rothen s'enflamme, sur RMC. "Aujourd'hui il nous explique le pourquoi du comment après le match. Il justifie pourquoi il a pris ses décisions. Pour moi, ses décisions ne sont pas bonnes, il commet deux erreurs dans l'interprétation. Et une nouvelle fois, on comprend quand il nous explique tout ça qu'il y a une interprétation du règlement qui est faite."

"Toute son analyse est faussée, à côté de la plaque"

"Si le règlement est comme M. Bastien l'explique, c'est que c'est le règlement est mal foutu", tranche Dugarry. "Si c'est pas tout à fait ça, c'est que c'est lui qui l'interprète mal. Moi ce qui m'intéresse, c'est qu'il a donné son interprétation, on l'a entendu et on n'est pas d'accord. J'ose espérer qu'au niveau de l'arbitrage, il y a aussi des arbitres qui ne sont pas d'accord avec son interprétation, sinon il y a un énorme décalage. J'espère que les arbitres vont faire une réunion entre eux et lui dire que son explication n'est pas bonne."

Le célèbre chroniqueur n'hésite pas à jeter de l'huile sur le feu. "L'intérêt est que les arbitres soient meilleurs, que ces erreurs ne soient plus commises", explique-t-il. "Je ne suis pas d'accord sur ses explications, mais ce que je me suis toujours demandé, c'est s'ils sont nuls ou malhonnêtes. Et là je me pose de nouvelles questions: peut-être que c'est le règlement qui n'est pas assez précis, mal foutu, mal interprété, mais pour quelles raisons ?"