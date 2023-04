Du ketchup ? Le conseil dingue de Cristiano Ronaldo à Diogo Jota

Diogo Jota a révélé que les conseils de Cristiano Ronaldo en matière de ketchup l'ont aidé à mettre fin à 12 mois de disette en Premier League.

L'international portugais a enfin retrouvé le chemin des filets en première division anglaise lors de la victoire 6-1 de Liverpool sur Leeds à Elland Road. Jota a inscrit un doublé lors de cette rencontre, inscrivant son premier but en Premier League avec les Reds depuis avril 2022. Le joueur de 26 ans a connu des problèmes de forme et de condition physique pendant cette période, mais les mots d'encouragement de son compatriote Ronaldo - qui lui a déjà dit que les buts étaient comme l'ouverture d'une bouteille de ketchup, "quand la première goutte sort, tout sort" - l'aident à rester positif.

La phrase culte de Cr7

"C'est l'une des phrases que Ronaldo a dites et elle est vraiment restée dans mon esprit pendant toutes ces années. Je pense que le football est imprévisible, et c'est ce que nous aimons dans ce jeu de football. Les choses peuvent changer très rapidement.

Jota a connu des problèmes aux ischio-jambiers et aux mollets en 2022-23, son dernier problème l'ayant empêché de participer à la phase finale de la Coupe du monde au Qatar, et il est soulagé de traverser une nouvelle période de test dans sa carrière. Le Portugais a déclaré au site officiel de Liverpool : "Je pense que c'est un peu la même chose que la saison dernière, je n'ai pas marqué lors des derniers matches. Cette saison est vraiment, vraiment difficile, avec les blessures. J'essaie maintenant de retrouver mon élan et des matches comme celui d'aujourd'hui vont certainement m'y aider. Cela fait partie du football, vous essayez toujours de croire en vous, mais évidemment quand vous marquez un but, tout devient plus facile dans l'esprit d'un joueur. Nous devons donc profiter de ce moment, car il est très difficile d'y parvenir.