Droits TV : Un nouveau fiasco se profile pour la Ligue 1

La Ligue de football professionnel (LFP) et les clubs français devront encore attendre avant d’être fixés sur l’identité des candidats aux enchères pour les droits de diffusion à la télévision de la Ligue 1.

Aucun lot attribué

Amazon Prime ne serait plus le diffuseur de la Ligue 1 française à partir de la saison prochaine. En effet, le 6 octobre dernier, la Ligue de football professionnel (LFP) a lancé .l’appel d’offres pour l’étranger le 6 octobre avec une date butoir le 2 novembre. Mais réunie ce mardi 17 octobre 2023 pour distribuer les droits TV du championnat de France, la LFP, comme redouté, n’a attribué aucun lot, en raison d’offres suffisantes.

« Après avoir reçu plusieurs offres qualitatives et dispositifs de garantie financière sur l'ensemble des lots 1 à 5, LFP Media indique qu'aucun des cinq lots n'a été attribué ce jour, conformément aux dispositions de l'appel à candidatures Ligue 1. En conséquence, LFP Media poursuit son processus de commercialisation des droits de la Ligue 1 et reporte par ailleurs son appel à candidatures Ligue 2 (initialement prévu jeudi 19 et vendredi 20 octobre, Ndlr) », peut-on lire dans le communiqué publié par la LFP, mardi midi.

BeIn Sports et DAZN candidatent, silence radio pour Amazon Prime

L’objectif du milliard d’euros par an pour le total des droits domestiques et à l’étranger sur la période 2024-2029, fixé cet été par le président de la LFP, Vincent Labrune, s’est matérialisé par une mise à prix à 800 millions d’euros par saison pour les seuls droits domestiques le 12 septembre. Mais aucun diffuseur n’a choisi opportun de s’aligner sur les prix planchers imposés par l’instance dirigeante du championnat français.

Selon les informations de RMC Sport, DAZN s’est bien positionné sur les lots 1 et 2 des matchs en direct. A en croire le média sportif français, la firme britannique a déposé un dossier qualitatif. Ce qui lui a permis d’exposer son projet éditorial pour la première fois aux dirigeants du football français. Ils ont pu aussi montrer leur garantie financière et la solidité de leur structure qui a été validée par les experts financiers. En ce qui le concerne, BeIn Sports s’est aussi positionné sur les cinq lots présentés. Mais ni BeIn, ni DAZN n’ont souhaité enchérir au prix de réserve affiché par la LFP.

La surprise est la non-participation d’Amazon Prime, diffuseur de Ligue 1 française. Comme Canal+, celui-ci a décidé de ne pas candidater. Mais selon les informations de RMC Sport, cela ne signifie pas la fin de l’histoire entre la firme américaine et le cuir rond français. Car la stratégie d’Amazon serait d’attendre les négociations de gré à gré pour se manifester.

Selon Luc Arrondel, économiste du sport, « c’est un échec d’une certaine manière parce que la LFP voulait maximiser la mise en faisant jouer la concurrence. Plus vous avez de diffuseurs intéressés, plus les droits ont des chances d’être élevés. Mais visiblement, la Ligue 1 n’est pas aussi sexy que ce qu’elle pensait. La Ligue va devoir revoir ses exigences à la baisse », rapporte Le Parisien.