Droits TV : Cette fois, Macron est impliqué

En quête d’un preneur pour les droits TV de L1 pour 2024-2029, le président de la LFP Vincent Labrune peut compter sur le soutien d'Emmanuel Macron.

Et ça repart ! La bataille pour les droits TV du championnat de France reprend de plus belle. Devant la difficulté de trouver un preneur pour la période 2024-2028, le président de la LFP Vincent Labrune travaillé et il n'est pas seul, car Emmanuel Macron s'est impliqué lui aussi.

En effet, une source du gouvernement se serait confiée à l'équipe à ce sujet : "Le président se veut le VRP des intérêts français (...) Il n’a pas attendu l’appel d’offres pour se soucier du football français. Depuis plusieurs mois, il se montre disponible s’il faut se manifester auprès de tel ou tel. Il l’a aussi fait auprès des Qataris en disant toute l'importance que l’on y attache".

Des discussions avec Bein Sports

Le journal indique en outre que les tractations entre Labrune et l’état-major de Bein Sports se multiplient, notamment avec le directeur général de la chaîne Yousef Al-Obaidy. Ce dernier défend aussi les intérêt du PSG.

Le club francilien nécessitant un bon niveau de droits sur le plan national pour le fair-play financier. Pour s'offrir tous les matches, il faudra débourser la bagatelle d'environ 900 millions d’euros annuels. Une autre solution s'offre à Bein Sports : prendre quelques matchs en exclusivité, et deux en codiffusions. L'avenir nous dira comment le partage aura lieu, alors que DAZN surveille lui aussi les tractations...