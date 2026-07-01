Driessen : « Cela indique que la KNVB ne l’envisage pas comme sélectionneur de l’équipe nationale néerlandaise. »

La KNVB souhaite nommer sans tarder le successeur de Ronald Koeman au poste de sélectionneur des Pays-Bas. Vingt-quatre heures après l’élimination en Coupe du monde face au Maroc, le technicien de 63 ans a présenté sa démission. Une question brûle désormais les lèvres : qui pour lui succéder ?

Arne Slot, Erik ten Hag, Michael Reiziger, Sarina Wiegman et Peter Bosz figurent parmi les candidats évoqués au cours des dernières 24 heures. Pour Valentijn Driessen, Bosz serait l’homme de la situation pour les Oranje.

« Gouverner, c’est prévoir. Il incarne à merveille l’école de football néerlandaise. Et alors je me dis : que demander de plus ? Je continue donc de trouver très regrettable que la KNVB ne l’ait pas contacté en janvier », déclare le responsable de la rubrique football du journal De Telegraaf dans le podcast Kick-Off de ce quotidien matinal.

En début d’année, il avait délibérément différé la prolongation de son contrat avec le PSV dans l’espoir que la KNVB le contacte pour prendre la succession de Koeman. Finalement, personne ne l’a approché et il a par la suite prolongé son engagement à Eindhoven jusqu’en 2028.

Selon Jeroen Kapteijns, spécialiste du PSV, il n’est pas réaliste d’imaginer que Bosz puisse encore être arraché à Eindhoven. « Quand on a négocié pendant dix mois avec le PSV, qu’on a désormais un contrat de deux ans et qu’on vient tout juste de commencer la préparation, le PSV n’en tirerait absolument aucun bénéfice à le laisser partir. Je ne peux pas imaginer que le PSV accepte cela. »

Son collègue Mike Verweij nuance toutefois ce point de vue. « Si le PSV considère que Peter Bosz a beaucoup apporté au club et qu’il manifeste son intérêt pour le poste de sélectionneur… Peter Bosz n’est pas du genre à abandonner, soyons clairs. Mais si l’on constate qu’il est malheureux ici parce qu’il aurait préféré être à Zeist et qu’on dispose d’une très bonne alternative en la personne d’Arne Slot, on peut laisser Bosz partir sur le tapis rouge vers Zeist. »

Driessen estime au contraire que la KNVB n’envisage pas Bosz comme successeur de Koeman. « Je pense qu’ils ne le voient tout simplement pas dans ce rôle. Sinon, ils auraient dit en janvier : “Peter, nous ne savons pas comment ça va se passer avec Ronald Koeman, mais tu es bien un candidat pour nous.” Je pense donc qu’ils ne le voient tout simplement pas dans ce rôle. »

Driessen entend souvent dire que Bosz est perçu comme un « entraîneur de transition », mais il estime que cela ne saurait justifier son exclusion du poste de sélectionneur. « Dès sa première saison, Bosz a remis le PSV sur les rails aussi vite qu’Arne Slot l’a fait avec Feyenoord. À l’époque, ils pratiquaient un football tout simplement formidable. »