Les Pays-Bas devraient croiser le Maroc en seizièmes de finale de la Coupe du monde. Valentijn Driessen anticipe un match très disputé si les Oranje terminent bien en tête du groupe F.

« J’espère un match Pays-Bas – Maroc. Ça me semble être un match formidable », déclare Driessen jeudi dans Kick-Off, le podcast du journal De Telegraaf. « Avec toutes les émotions que cela implique. Et les joueurs que nous connaissons, qu’ils viennent de notre propre championnat, de Belgique ou des championnats internationaux. Ce sont tous de bons joueurs. »

« Les Pays-Bas et le Maroc s’étaient déjà affrontés lors de la Coupe du monde 1994 », rappelle Driessen en référence à la victoire 2-1 des Oranje il y a plus de trois décennies. « La démographie a considérablement évolué en 32 ans : la communauté marocaine est désormais bien plus importante et compte de nombreux joueurs de talent qui brillent en Eredivisie. »

« Rencontrer un tel adversaire dans un tournoi majeur est toujours stimulant, même si les maires des grandes villes s’interrogeront sans doute avec une certaine appréhension sur les éventuels débordements avant, pendant et après la rencontre », prévient l’observateur des Oranje, qui n’écarte pas totalement des incidents.

« Mais d’un point de vue sportif, j’attends vraiment ce match avec impatience », répète Driessen, qui a vu le Maroc terminer deuxième du groupe C après sa victoire 4-2 contre Haïti. Le Brésil poursuit sa route en Coupe du monde en tant que vainqueur de son groupe après sa victoire facile 0-3 face à une équipe écossaise en difficulté.

Si les deux sélections s’affrontent bien au premier tour à élimination directe, la rencontre se tiendra dans la nuit de lundi à mardi, avec un coup d’envoi à 3h00, heure néerlandaise, au stade de Monterrey, au Mexique.